തെലങ്കാനയിൽ മരുന്നിനി പറന്നു വരും; വാക്സീൻ ഡെലിവറി ഡ്രോൺ വഴി

മെഡിസിൻ ഫ്രം ദ് സ്കൈ. ആകാശത്തുനിന്ന് മരുന്നു പൊഴിക്കുന്ന അദ്ഭുതവിദ്യയൊന്നുമല്ല. തെലങ്കാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയാണ് മെഡിസിൻ ഫ്രം ദ് സ്കൈ. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്നുകൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്രവ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ശനിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ ട്രയൽ റൺ ഇന്നു മുതൽ 25 വരെ വരെ നടക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുള്ള ആംപ്യൂളുകളാണ് ഡെലിവറി നടത്തുന്നത്. ഏഷ്യയിൽത്തന്നെ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ആദ്യമാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.



വ്യോമയാനം– ആരോഗ്യം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത ഏകോപനത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രോൺ പറത്തി മരുന്നെത്തിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം നടപ്പാകുമോ എന്നറിയാനാണ് 6 ദിവസത്തെ ട്രയൽ റൺ. 2030 ൽ ഇന്ത്യയെ ഡ്രോൺ ഹബ്ബായി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സിന്ധ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ തെലങ്കാനയിലെ 16 ഗ്രീൻ സോണുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തുകയും നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. തെലങ്കാനയിൽ ആരംഭിച്ച പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് വിജയിച്ചാൽ രാജ്യത്തുടനീളം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

വികാരാബാദ് ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഡെലിവറി നടത്തി വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് 9–10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരെ ഡ്രോണുകളിൽ ഡെലിവറി നടത്താം. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ ഉദാര ഡ്രോൺ നയത്തിലാണ് ഗ്രീൻ സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഡ്രോണുകൾ പറത്താൻ അനുമതിയുണ്ടാകും. വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം, നിതി ആയോഗ്, അപ്പോളോ ആശുപത്രികളുടെ നെറ്റ് ഗ്ലോബൽ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിക്കു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.

ഡെലിവറി സർവീസ് കമ്പനിയായ ഡൺസോ ഡിജിറ്റൽ, ഡ്രോൺ രംഗത്ത് സജീവമായ സ്കൈ എയർ എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ് എന്നിവരാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഡ്രോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ നിയന്ത്രണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഹെൽത്ത് കെയർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന മേഖലയിലെ പുതിയ തുടക്കം മികവുറ്റതാക്കാൻ കഠിനപ്രയത്നത്തിലാണ് സ്കൈ എയർ. ആറു ദിവസത്തെ ട്രയലിൽ വേഗം, കൃത്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ഡൻസോ ഡിജിറ്റലുമായി ചേർന്നു കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയാറാക്കിയതായി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ പിന്തുണയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനിയാണ് ഡൺസോ ഡിജിറ്റൽ. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോക്കൽ ഡെലിവറി കമ്പനി, ഡൽഹിയും പുണെയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലോജിസ്റ്റിക്സ് മികവ് തന്നെയാണ് പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യആകർഷകത്വം എന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. വലിയ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കിലും മറ്റും പെട്ട് വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാകും. പദ്ധതി വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കാനായാൽ ചെലവ് വളരെ കുറയും. ഡ്രോണുകളുടെ സാധ്യത ഏത് ദുർഘടമായ സ്ഥലത്തേക്കും ഡെലിവറി സാധ്യമാക്കും തുടങ്ങി വിവിധ സവിശേഷതകളാണ് ‘മെഡിസിൻ ഫ്രം ദ് സ്കൈ’ പദ്ധതിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. പരീക്ഷണത്തിന് ഡമ്മി ആംപ്യൂളുകളുമായാണ് ഡ്രോൺ പറന്നതെങ്കിൽ ഇന്നു മുതലുള്ള ട്രയൽ റണ്ണിൽ യഥാർഥ മരുന്നാകും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. 12 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പരമാവധി 18 മിനിറ്റ് മതിയാകും എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഡ്രോൺ പറത്തുന്ന സമയത്തിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. കൂടാതെ ആംപ്യൂളുകൾ നിശ്ചിത താപനിലയിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. താപനില നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താവുന്ന സൗകര്യത്തോടെ ഡെലിവറി ബാഗുകൾ തയാറാക്കുന്നത് ബാഗ്മോ എന്ന കമ്പനിയാണ്. ആദ്യ ആറു ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം ലക്ഷ്യം കണ്ടാൽ ഡെലിവറിക്ക് തയാറായി 50 ഡ്രോണുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്കൈ എയർ അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഈ ആറു ദിവസത്തെ പരീക്ഷണപ്പറക്കൽ വിജയിച്ചാൽ വൈകാതെ രാജ്യത്ത് വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ മരുന്നുകളെത്തിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ പറക്കും.

ഡ്രോൺ ഡെലിവറി

ആമസോൺ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കമ്പനികൾ പലപ്പോഴായി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തലത്തിൽത്തന്നെ നടപ്പാകുന്നത്. ഉൽപന്നങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഡ്രോണുകൾക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്ന് പലപ്പോഴായി വിവിധ കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഡ്രോൺ നയം നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതും നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും കേന്ദ്രത്തിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനു തടസ്സമായി. എന്നാൽ ഗ്രീൻ സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഈ മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണത്തോടെ ഡ്രോണുകൾ പറത്താമെന്ന സ്ഥിതി വന്നു. ഇപ്പോൾ സർക്കാർതലത്തിൽ തന്നെ ഡ്രോൺ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ഡെലിവറിക്ക് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം. ചെറിയ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതു വഴിയുള്ള തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാം, സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കാം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായതു കൊണ്ടു തന്നെ ആ നേട്ടം ലഭിക്കും തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങളാണ് ഡ്രോൺ ഡെലിവറിക്കായി വാദിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം. അതേസമയം, ഇതു വിപുലമായ സൗകര്യമായാൽ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും കൃത്യതയുമൊക്കെ ഉണ്ടാകൂ എന്നും അവർ പറയുന്നു.

ഡ്രോണുകൾ ഡെലിവറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് അനുമതിയായാൽ ഡെലിവറി രംഗത്തുള്ള 30–35% പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നേരിട്ടുള്ള ഡെലിവറികളെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് മറുപക്ഷത്തിന്റെ വാദം. എന്തായാലും മെഡിസിൻ ഫ്രം ദ് സ്കൈ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായാൽ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെയായി കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ഡെലിവറിയുമായി വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഡ്രോണുകളെത്തുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കില്ല ചിലപ്പോൾ.

