കൊച്ചി∙ മോന്‍സന്‍ മാവുങ്കലിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആനക്കൊമ്പ് വ്യാജമെന്ന് വനംവകുപ്പ്. ഒട്ടകത്തിന്റെ എല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിച്ചതെന്ന് സംശയം. ഇവ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഇതുകൂടാതെ ചില ശംഖുകൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും പരിശോധന വിധേയമാക്കും.



മോന്‍സന്റെ വീട്ടിലെ ശില്‍പങ്ങളൊന്നും ചന്ദനത്തില്‍ തീര്‍ത്തതല്ലെന്നും വനംവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. മോന്‍സന്‍റെ വീടുകളില്‍ പൊലീസും വനംവകുപ്പും മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.

മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ പക്കലുള്ള വാഹനങ്ങൾ പലതും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ യഥാർഥമാണോ, നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: The Forest Department says Monson's ivory is fake