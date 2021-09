കപിൽ സിബലിന്റെ വാഹനം തല്ലി തകർത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, പ്രതിഷേധം: വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ കപിൽ സിബലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രവർത്തകർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം പ്രതിഷേധക്കാർ തല്ലിതകർത്തു. ‘പാർട്ടി വിടൂ’, ‘സുഖം പ്രാപിച്ച് വരൂ’ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കപിൽ സിബലിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുകൂലിച്ച് മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മുഴക്കി.

കോണ്‍ഗ്രസ് നാഥനില്ലാക്കളരിയായി എന്നാണ് കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും ഉന്നംവച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. ഗ്രൂപ്പ് 23 ആണെന്നും അല്ലാതെ ‘ജീ ഹുസൂർ–23’ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. (കോൺഗ്രസിൽ പരിഷ്കാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതിയ 23 മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ജി–23) പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോള്‍ അധ്യക്ഷനില്ല. ആരാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. സംഘടനാതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. നേതൃത്വം വിശ്വസ്തരെന്ന് കരുതിയവര്‍ പാര്‍ട്ടി വിടുന്നു. ശത്രുക്കളായി കണ്ടവര്‍ ഇപ്പോഴും പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ടെന്നും കപില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

WATCH: Congress Workers protest against Congress Leader Kapil Sibal at his residence. pic.twitter.com/9NpuAMxJ91 — Prashant Kumar (@scribe_prashant) September 29, 2021

സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരെ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. വി.എം.സുധീരന്റെ രാജി അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കപില്‍ സിബലിന്റെ വിമര്‍ശനം. പഞ്ചാബിലെ പ്രതിസന്ധി പാക്കിസ്ഥാന് ഗുണകരമാകും. അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനമാണെന്നത് മറക്കരുതെന്നും കപില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

