ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നൂറോളം ചൈനീസ് സൈനികർ നുഴഞ്ഞുകയറി; സംഭവം ഓഗസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബരാഹോതി മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടന്ന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 30നായിരുന്നു സംഭവം. നൂറോളം വരുന്ന സൈനികരാണ് അതിർത്തി കടന്നത്. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ച ശേഷം മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിനു പിന്നാലെ മറുപടിയെന്നോണം ഇന്ത്യ പ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ് നടത്തി. അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് 5ന് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ പാംഗോങ് തടാക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷം ഇന്ത്യ–ചൈന ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സൈനിക -നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ തയാറായി. ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിലെ നിർണായക പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈനിക പിന്മാറ്റത്തിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ചില മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ചൈനയുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

അതേസമയം, നിയന്ത്രണ രേഖയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ത ധാരണകൾ മൂലം ബാരാഹോതി സെക്ടറിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നെത്തിയ ചൈനീസ് സൈനികരുടെ എണ്ണമാണ് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അമ്പരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

