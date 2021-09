തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ 9 എസ്പിമാർക്ക് ഐപിഎസ് ലഭിച്ചു. എ.ആർ.പ്രേംകുമാർ, ഡി.മോഹനൻ, അമോസ് മാമ്മൻ, എ.പി.ഷൗക്കത്തലി, കെ.വി.സന്തോഷ്, വി.യു.കുര്യാക്കോസ്, എസ്.ശശിധരൻ, പി.എൻ.രമേഷ്കുമാർ, എം.എൽ.സുനിൽ എന്നിവർക്കാണു നിയമനം നൽകി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയത്.

English Summary : 9 more SPs of Kerala Police got IPS