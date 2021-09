കോൺഗ്രസിൽ തുടരില്ല; ബിജെപിയിൽ ചേരില്ലെന്നും അമരിന്ദർ സിങ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് വിടുന്നതായി പഞ്ചാബിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അമരിന്ദർ സിങ്. പാർട്ടിയിൽ നിന്നു നേരിടുന്ന അപമാനം അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് കോൺഗ്രസ് വിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എൻഡിടിവിക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയിൽ ചേരില്ലെന്നും അമരിന്ദർ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ഞാനിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ തുടരില്ല. 52 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ പാർട്ടിക്കൊപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാവിലെ 10.30 ന് എന്നോടു ഫോൺ ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാജി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ വൈകിട്ട് നാലിന് ഗവർണറെ കണ്ട് രാജി സമർപ്പിച്ചു. രാജി വയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമെന്ത് എന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത നിലപാടാണ് പാർട്ടിയുടേത്. എന്റെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.’’ – അമരിന്ദർ തുറന്നടിച്ചു.

കർഷക സമരം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായുളള ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ചതെന്നും അമരിന്ദർ പറഞ്ഞു. കർഷകർക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആശ്വാസം എത്തിക്കുന്ന വിഷയവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നതായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് തകരരുകയാണെന്നും പാർട്ടിയിലെ ഗൗരവമുള്ള സ്ഥാനം സിദ്ദുവിനെപ്പോലെ ബാലിശമായി പെരുമാറുന്നയാൾക്കാണ് നൽകിയതെന്നും അമരിന്ദർ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് വിട്ടേക്കുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടെ അമരിന്ദർ ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഡോവലുമായി പഞ്ചാബിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സെപ്റ്റംബർ 18 നാണ് അമരിന്ദർ സിങ് പ‍ഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. കോൺഗ്രസിൽ നിരന്തരമായി അവഹേളനം നേരിടുന്നതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാജി. ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് രാജിവച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: "Not Joining BJP, But Leaving Congress": says Amarinder Singh