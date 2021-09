കൊച്ചി∙ മോന്‍സന്‍ മാവുങ്കല്‍ 17 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാനുണ്ടെന്ന് തൃശൂരിലെ വ്യവസായി ഹണീഷ് ജോര്‍ജ്. മോന്‍സന്റെ മകളുടെ വിവാഹാവശ്യത്തിന് പണം നല്‍കി. മോന്‍സനുമായി മറ്റിടപാടുകളില്ല. കബളിപ്പിച്ചതിന് കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഹണീഷ് പറ‍ഞ്ഞു.



മോന്‍സന്റെ അടുത്ത് ചികില്‍സയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹണീഷ് മനോരമ ന്യൂസ് ‘കൗണ്ടര്‍ പോയന്റില്‍’ പറഞ്ഞു. ‘6–7 മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഓഫിസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു മോൻസനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. 15–17 ലക്ഷം രൂപ മോൻസനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മകളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യത്തിനായിരുന്നു ഇത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനങ്ങൾ പാലിയേക്കരയിലാണു നന്നാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിനായി എത്തുമ്പോഴാണ് ഓഫിസിൽ വന്നിരുന്നത്’– ഹണീഷ് പറഞ്ഞു.

