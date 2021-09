അമ്മയെ കബളിപ്പിച്ച് തട്ടിയെടുത്തു; 5 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി

പൊള്ളാച്ചി∙ ആനമലയില്‍നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 5 മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി. ആനമല സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ വീട്ടിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ആശ്രമത്തില്‍നിന്ന് കിട്ടിയതെന്നു പറഞ്ഞാണ് യുവാക്കള്‍ കുഞ്ഞിനെ ഏല്‍പ്പിച്ചതെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. തട്ടിയെടുത്തവര്‍ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റതാണോയെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.



ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് മൈസൂര്‍ ഗോത്ര ദമ്പതികളായ മണികണ്ഠൻ–സംഗീത എന്നിവരുടെ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ആനമലയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനg സമീപത്തായിരുന്നു ദമ്പതികളുടെ താമസം. കുഞ്ഞുമായി തട്ടുകടയിൽ പോയ സംഗീതയോട് അവിടെ നിന്നിരുന്ന യുവാവ് ചില്ലി ചിക്കൻ വേണോയെന്ന് ചോദിക്കുകയും പണം നൽകുകയും ചെയ്തു. അമ്മ കടയിലേക്ക് പോയ സമയം താലോലിക്കാനായി വാങ്ങിയ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് യുവാവ് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

