'നിയമമന്ത്രി നല്ലൊരു നർത്തകനാണ്’; റിജിജുവിന്റെ നൃത്തം കണ്ട് അമ്പരന്ന് മോദി, വിഡിയോ

ഇറ്റാനഗർ∙ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഗ്രാമീണർക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി. കസലാങ് എന്ന ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ റിജിജുവിനെ വരവേറ്റത് നാടൻപാട്ടു പാടിയും പരമ്പരാഗത നൃത്തം ചെയ്തുമാണ്. ആവേശം മൂത്തതോടെ മന്ത്രിയും സജോലാങ് ജനതയ്ക്കൊപ്പം കൂടി.



നൃത്ത വീഡിയോ മന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ വൈറലായി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ളവർ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചു. "നമ്മുടെ നിയമമന്ത്രി നല്ലൊരു നർത്തകൻ കൂടിയാണ്" എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഊർജസ്വലവും വർണാഭവുമായ സംസ്കാരം കണ്ടതിൽ സന്തോഷമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Kiren Rijiju dances with villagers in viral video from Arunachal Pradesh. PM Modi reacts