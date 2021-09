കൊല്ലം∙ കുണ്ടറ, കരുനാഗപ്പള്ളി തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തില്‍ നടപടിക്കൊരുങ്ങി സിപിഎം. കൊല്ലത്തെ മൂന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളോട് വിശദീകരണം തേടി. പി.ആര്‍.വസന്തനും തുളസീധരക്കുറുപ്പും എൻ.എസ്. പ്രസന്നകുമാറും വിശദീകരണം നല്‍കണം. മുൻ മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ഭർത്താവാണ് തുളസീധരക്കുറുപ്പ്. കുണ്ടറ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ്.എല്‍.സജികുമാറും വിശദീകരണം നല്‍കണം.

English Summary: CPM seeks explenation on losses at Kundara and Karunagapally