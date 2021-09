സ്കൂളുകളിൽ ശുചീകരണം 20 ന് തുടങ്ങും; സംഘടനകളുടെ സഹായം തേടും: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്കൂളുകളിലെ ശുചീകരണം ഒക്ടോബർ 20ന് ആരംഭിക്കുമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. പത്തു ദിവസം കൊണ്ട് ശുചീകരണം പൂർത്തിയാക്കും. ശുചീകരണത്തിനായി ജനകീയ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്കൂളുകൾ ശുചീകരിക്കുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയ, സന്നദ്ധ സംഘനകളുടെയും വിവിധ അസോസിയേഷനുകളുടെയും സഹായം അഭ്യർഥിക്കാനാണ് തീരുമാനം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും. ഇതിനായി സ്കൂളുകളിൽ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കും. നവംബർ ഒന്നിനു സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ ക്ലാസും 10,11 ക്ലാസുകളുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുറക്കുന്നത്.

English Summary: Cleaning of Schools to start from October 20