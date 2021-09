ഏറ്റുമാനൂരില്‍ രാത്രി കൂട്ടുകാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചയാള്‍ രാവിലെ കടത്തിണ്ണയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

കോട്ടയം∙ ഏറ്റുമാനൂർ നഗരത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽനിന്ന് കൂട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിയാൾ കടത്തിണ്ണയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി ബിനുവാണ് മരിച്ചതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽനിന്നു മറിഞ്ഞു വീണ ബിനുവിനെ ഏതാനും പേർ എടുത്തു കടത്തിണ്ണയിൽ കിടത്തുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു.



ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്നവർ അതിനു ശേഷം രക്ഷപെട്ടു. രാവിലെയാണ് യുവാവ് മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞത്. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഓട്ടോയില്‍നിന്നു വീണ ബിനുവിനെ രാവിലെ 8.30-ന് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് എത്തിയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

English Summary: Man found dead in front of shop at Ettumanoor