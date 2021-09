കരീന കപൂറിന്റെ ആഡംബര കാറും മോൻസന്റെ പക്കൽ; ഒരുവർഷമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ

ചേർത്തല∙ മോൻസന്‍ മാവുങ്കലിന്റെ കൈവശം ബോളിവുഡ് താരം കരീന കപൂറിന്റെ പേരിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആഡംബര കാറും. ശ്രീവല്‍സം ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തിന്റെ പേരില്‍ പിടിച്ചെടുത്ത 21 കാറുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ചേര്‍ത്തല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പോര്‍ഷെ കാര്‍ കിടക്കുന്നത്. റജിസ്ട്രേഷന്‍ മോന്‍സന്റെ പേരിലേക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടുമില്ല.

മഹാരാഷ്ട്ര റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള പഴയ ആഡംബര കാറുകള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അണിനിരത്തി താന്‍ വലിയ സമ്പന്നനെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും മോന്‍സന്റെ രീതിയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു..

English Summary: Luxury car registered in the name of Bollywood actress Kareena Kapoor possessed by Monson