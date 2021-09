‘കൂടിക്കാഴ്ച വിജയം’; സിദ്ദു അയഞ്ഞെന്നു സൂചന: പിസിസി അധ്യക്ഷനായി തുടർന്നേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു തന്നെ തുടർന്നേക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. സിദ്ദുവുമായി വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുതായി ഒരു അംഗത്തെ നിയമിക്കാനുള്ള നിർണായക തീരുമാനം മരവിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നി സമ്മതം മൂളിയതോടെയാണു മഞ്ഞുരുകിയത് എന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ചൊവ്വാഴ്ച പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തിയ അനുനയ ചർച്ചയിലാണു സിദ്ദു അയ‍ഞ്ഞത്. ‘തീരുമാനത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതായി സിദ്ദു അറിയിച്ചു’– കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെയാണു രണ്ടു നേതാക്കളും പിരിഞ്ഞത്.

പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ ചിലരുടെ നിയമനത്തിലും പൊലീസ് മേധാവി, അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നിവരുടെ നിയമനത്തിലും സിദ്ദു അസംതൃപ്തനായിരുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഛന്നി സിദ്ദുവിന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയതായാണു വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചർച്ചയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽനിന്നു പുറത്തുവിടുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

പാട്ടിയാലയിൽനിന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി സിദ്ദു ചണ്ഡീഗഡിലെത്തിയതോടെതന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണു താൻ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയതെന്നു സിദ്ദു ട്വീറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. വിഷയം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അതീതനല്ല സിദ്ദു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

