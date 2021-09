കർഷക സമരം; ഹൈവേകൾ എക്കാലവും അടച്ചിടാനാകുമോ?: കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഡൽഹിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹൈവേകള്‍ കർഷക സമരത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിടുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി. ‘‘തർക്കങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സമരം നടത്താം. പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ, എല്ലാക്കാലവും ഹൈവേകളിലെ ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിക്കാനാകുമോ? ഇത് എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുക?’’ കർഷക സമരത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോയ്ഡ സ്വദേശി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കവേ, രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിനെ നയിച്ച ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. കൗൾ നിരീക്ഷിച്ചു.

റോഡുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ എന്താണെന്നു ചെയ്തതെന്നു ബെഞ്ചിലെ രണ്ടാമത്തെ അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേശ് ചോദിച്ചു. ‘‘ഞങ്ങൾ ഒരു നിയമം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അതു നടപ്പക്കുക എന്നതു നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്. ഇതു നടപ്പാക്കാൻ കോടതിക്കു കഴിയില്ല.’’– അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറ‍ഞ്ഞാൽ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ കോടതി കൈകടത്തി എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്കായുള്ള ക്ഷണം കർഷകർ നിരസിച്ചെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. ഹർജിക്കാരൻ കർഷക സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളെയും വിഷയത്തിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ കക്ഷികളല്ലെന്നു കർഷക സംഘടനകൾ പിന്നീടു വാദിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ കർഷക സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നു ഹർജിക്കാരനു നിശ്ചയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതിനാൽ, ഇതിനുള്ള നടപടികൾ താങ്കൾതന്നെ കൈക്കൊള്ളണമെന്നു ബെഞ്ച് സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോടു പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അംഗീകരിച്ചതോടെ കേസിന്റെ വാദം ഒക്ടോബർ നാലിനു വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കോടതി നിശ്ചയിച്ചു.

നോയ്ഡ സ്വദേശി മോണിക്ക അഗർവാളാണു ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. തന്റെ താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നു ഡൽഹിയിലെത്താൻ മുൻപ് 20 മിനിറ്റാണ് എടുത്തിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗതാഗതക്കുരുക്കു മൂലം ഇതിനു രണ്ടു മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടിവരുന്നെന്നുമാണു ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്.

English Summary: ‘How can highways be perpetually blocked?’: Supreme Court on farmers’ stir at Delhi border