തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സോളമൻ അലക്സ് കോൺഗ്രസ് പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവച്ചു. കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിന്റെ ഭരണം കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടമാകുമെന്നു സോളമൻ അലക്സ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിൽ ചേരാനാണ് സോളമൻ അലക്സ് തയാറെടുക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രസിഡന്റാണ്. അതേയാൾതന്നെ ബജറ്റിനെതിരെ വോട്ടു ചെയ്ത അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് യോഗം നടക്കുന്ന ഹാളിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായി. പിന്നാലെയാണ് താൻ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുന്നതായി സോളമൻ അലക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 10 വർഷമായി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഇതോടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഭരണത്തിലാകും. സോളമൻ അലക്സിന്റെ പിന്തുണയോടെ ബാങ്ക് ഭരണം പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

ഗ്രൂപ്പ് കളിയുടെ ഭാഗമായി നേതാക്കളെ അവഹേളിക്കുന്നതിനാലാണ് രാജിവയ്ക്കുന്നതെന്നു സോളമൻ അലക്സ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവസരം ലഭിച്ചതിനാലാണ് രാജി. 3 തവണ നിയമസഭാ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ വന്നെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയില്ല. നെയ്യാറ്റിൻകര, പാറശാല മണ്ഡലങ്ങൾ മത്സരിക്കാനായി ചോദിച്ചിരുന്നു. എ ഗ്രൂപ്പാണ് തന്നെ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു മാറ്റിയത്. പുനഃസംഘടനയിലും യോഗ്യമായ ഭാരവാഹിത്വം തന്നില്ലെന്നും സോളമൻ അലക്സ് പറഞ്ഞു.

കെപിസിസി സെക്രട്ടറി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയായി 10 വർഷവും യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാനായി 7 വർഷവും 10 വർഷമായി കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിച്ചു.

നാലു പേർ പാർട്ടി വിട്ടപ്പോൾ നാനൂറു പേർ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നുവെന്നും മാധ്യമങ്ങളതു കാണുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു സോളമൻ അലക്‌സ് പാർട്ടി വിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. പാർട്ടി വിടുന്നത് ജനപിന്തുണയില്ലാത്തവരാണ്. ആരും അവർക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ എഴുതി തള്ളാനാകില്ല: സഹായദാസ് നാടാർ

കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു മുന്നണിയ്ക്കും മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞതായി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സഹായദാസ് നാടർ അറിയിച്ചു. വർഷങ്ങളായി യുഡിഎഫിന്റെ കൈവശമിരുന്ന സംസ്ഥാന കാര്‍ഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ ഭരണം യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമായത് അതിനുള്ള തെളിവ് കൂടിയാണ്. ഭരണം നഷ്ടമായതോടെ ചെയർമാൻ സോളമൻ അലക്സ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും കോൺഗ്രസ് അംഗത്വവും രാജിവയ്ക്കേ‌ണ്ടിയും വന്നതോടെ ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫിനുള്ള പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടമായെന്നും സഹായദാസ് നാടാർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന കാര്‍ഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ പൊതുയോഗത്തില്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് (എം) ന്റെ ആറു വോട്ടാണ് നിര്‍ണ്ണായകമായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

