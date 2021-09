ബിഹാർ പ്രളയം: നദീ സംയോജന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിതീഷിനോട് തേജസ്വി

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തിനു ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകാൻ നദീ സംയോജന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന് അയച്ച കത്തിലാണ് തേജസ്വി നിർദേശം ഉന്നയിച്ചത്. ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബിഹാറിൽനിന്നു സർവകക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘത്തിനു സന്ദർശനാനുമതി തേടണമെന്നും തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ബിഹാറിൽ പ്രളയവും വരൾച്ചയും മാറിമാറിയുണ്ടാകുന്നത് ആൾനാശവും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നതായി തേജസ്വി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



പത്തു വർഷം മുൻപു പ്രഖ്യാപിച്ച നദീസംയോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ബാഗ്‌മതി – ബുധി ഗണ്ഡക്, ബുധി ഗണ്ഡക് – ഗംഗ, കോസി – ബാഗ്‌മതി – ഗംഗാ നദികൾ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ 2019ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതു കോസി – മേചി നദീസംയോജനത്തിനാണ്. ഈ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു കത്തിൽ തേജസ്വി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അണക്കെട്ടുകളുടെയും കനാലുകളുടെയും നിർമാണം ദേശീയ പദ്ധതികളായി നടപ്പാക്കിയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒഴിവാകുമെന്ന നിർദേശവും തേജസ്വി മുന്നോട്ടു വച്ചു.

