?പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ റോക്കറ്റുപോലെ കുതിക്കുന്ന നാളുകളാണു വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണു രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണവില പിടിവിട്ടു കുതിക്കുന്നതാണ് കാരണം. രാജ്യാന്തരവിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില (വീപ്പയ്ക്ക്) 80 ഡോളർ പിന്നിട്ടു. വില ഉടൻതന്നെ 85 ഡോളർ കടക്കുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വിലയിൽ ചെറിയ കയറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾത്തന്നെ രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവിലയും കൂട്ടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന് 125 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടിവരും.



വില കൂടുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഭീഷണി കുറഞ്ഞുവരുന്നെന്ന സൂചനകളാണ് എണ്ണ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നത്. ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാകുകയാണ്. ഇത് വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങളും യാത്രകളും കൂട്ടുന്നതാണ് എണ്ണയുടെ ഡിമാൻഡ് ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നത്. ഈ മാസം ഇതുവരെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വിലയിലുണ്ടായത് 10 ശതമാനത്തോളം വർധനയാണ്. അസംസ്കൃത എണ്ണവില സമീപഭാവിയിൽത്തന്നെ ബാരലിന് 90 ഡോളർ കടക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

കോവിഡ് ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തെ ഏതാണ്ട് അതിജീവിക്കാനായി എന്ന വിശ്വാസം ലോക വിപണികളിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ക്രൂഡ് വില. 2018 ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് എണ്ണവില ബാരലിന് 80 ഡോളർ കടന്നത്. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വ്യാപാരദിനത്തിലും തിരുത്തലുകളില്ലാതെയാണ് എണ്ണവില കുതിക്കുന്നത്. ഉയരുന്ന ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് എണ്ണ ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങൾ ഉൽപാദനം കൂട്ടാത്തതാണ് വില കുതിക്കുന്നതിനു കാരണം.



അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ കോവിഡിനു മുൻപുള്ള സമയത്തെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഡിമാൻഡ് ഉയരുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ. വർഷാവസാനത്തോടെ ആഗോള എണ്ണ ഡിമാൻഡ് പ്രതിദിനം 100 ദശലക്ഷം ബാരൽ എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 2019ൽ ലോകത്തിന്റെ ശരാശരി പ്രതിദിന എണ്ണ ഉപയോഗം 997 ദശലക്ഷം ബാരൽ ആയിരുന്നു. അതേസമയം രാജ്യത്തെ എണ്ണ ഉപയോഗം കോവിഡിനു മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇഡ, നിക്കോളാസ് കൊടുങ്കാറ്റ് അമേരിക്കയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചതും വില കൂടാനുള്ള കാരണമായി.



പാചകവാതക വിലയും കൂടും



ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കള ബജറ്റിനെയും പൊള്ളിക്കും. പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ വില 2014നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ്. യൂറോപ്പിൽ തണുപ്പുകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണു പാചകവാതക വില സാധാരണയായി ആഗോളതലത്തിൽ ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി രാജ്യത്തു പാചകവാതക വിലയും കുത്തനെ കൂട്ടുകയാണ്. യൂറോപ്പിലെ തണുപ്പുകാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വിലക്കുതിപ്പു കൂടിയാകുമ്പോൾ പാചകവാതക വില ഉടൻതന്നെ സിലിണ്ടറിന് 1000 കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എണ്ണവില കൂടുന്നത് അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം വില കൂടാൻ കാരണമാകും. ചരക്കു നീക്കത്തിനും വ്യാവസായികാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവു കൂടുന്നതാണു കാരണം.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

വില കൂട്ടൽ തുടങ്ങി



രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ,ഡീസൽ വില വർധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ഇടവേളയിൽ ഇന്ധന വില കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 24 മുതൽ ഡീസൽ വിലയും 27ന് പെട്രോൾ വിലയും കൂട്ടി. ജൂലൈയിൽ 76 ഡോളർ വരെ ക്രൂഡ് വില ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വില 65 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്കു താഴ്ന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ പെട്രോളിന് 65 പൈസയും ഡീസലിന് 1.25 രൂപയും മാത്രമാണു കുറച്ചത്.



അതേസമയം മേയ് മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്രോളിന് 11.44 രൂപയും ഡീസലിന് 9.14 രൂപയും കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അസംസ്കൃത എണ്ണവില മേയ് മാസത്തിലെ അതേ നിലവാരത്തിലേക്കു പോയപ്പോഴായിരുന്നു വില കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പെന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില 100 കടന്നത്. മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡീസൽ വിലയും 100 കടന്നിരുന്നു.



ക്രൂഡ് വില 80 കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ദിവസവും വില വർധന പ്രതീക്ഷിക്കണം. 2018 ഒക്ടോബറിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഇതിനു മുൻപ് 80 ഡോളർ കടന്നപ്പോൾ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് 85 രൂപയായിരുന്നു. ഡീസലിന് വില 73 രൂപയും. എന്നാൽ മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 80 ഡോളർ കടന്നു ക്രൂഡ് വില മുന്നോട്ടുപോയാൽ അധികം വൈകാതെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പെട്രോളിന് 125 രൂപ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നതാണു വിരോധാഭാസം.



ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ– എണ്ണ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുമോ?

ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ വിൽപനയിൽ ലോകത്താകമാനം വർധനയുണ്ട്. കൂടുതൽ മോഡലുകളെ ഇലക്ട്രിക് ആക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളെല്ലാം. സബ്സിഡികളും മറ്റുമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപന സർക്കാരുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആഡംബര വാഹനനിർമാതാക്കൾ വരെ പുതിയ മോഡലുകൾ ഇ–കാറുകളാക്കി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപനയും നിർമാണവും കൂടുന്നത് എണ്ണ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുമോ, അതുവഴി എണ്ണ വില അടുത്തുതന്നെ കുറയുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നവരും കുറവല്ല.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

എന്നാൽ വരുന്ന 8–10 വർഷത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിലുള്ള എണ്ണ ഡിമാൻഡിനെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നാണു വിപണി വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ. എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ വർധന തന്നെയാണ് ഇവർ പ്രവചിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ ആവശ്യകതയെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ബാധിച്ചേക്കുമെങ്കിലും വിപണിയിൽ കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കില്ല. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപന കാര്യമായി ഉയർന്നിരുന്നു. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതും സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുമെന്നുമുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ.



ഈ സമയത്തുണ്ടായ കാർ വിൽപനയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരുന്ന 15 വർഷത്തേക്ക് പെട്രോകെമിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് 8–9 ശതമാനം വരെ വളരാനാണു സാധ്യതയെന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയിലേക്കു കൂടി ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവും ചില എണ്ണക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വിപണി കയ്യടക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള തന്ത്രങ്ങളും കമ്പനികൾ മെനഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Brent Crude Price Jumps Above $80 a Barrel; Petrol, Diesel Prices to Touch Rs. 125 Per Litre?