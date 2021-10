ന്യൂഡൽഹി∙ സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത വ്യോമസേന ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റിനെ കോർട്ട് മാർഷലിനു വിധേയനാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവ്. 29കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഞായറാഴ്ച തമിഴ്നാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വ്യോമസേന നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോയമ്പത്തൂർ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. പ്രതിയെ ജയിലിലടക്കാന്‍ തമിഴ്നാട് പൊലീസിന് അനുമതിയില്ലെന്നും വ്യോമസേന കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

തന്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ വ്യോമസേന വിമുഖത കാട്ടിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുവതി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. പരാതിയുമായി വ്യോമസേന ഉദ്യാഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ, കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടന്ന് തെളിയിക്കാൻ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാക്കിയെന്നും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിക്കാനിക്കുന്നതാണ് നടപടിയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.

രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കോയമ്പത്തൂരിലെ റെഡ്ഫീല്‍ഡ്‌സിലെ വ്യോമസേന അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് കോളജിലെ തന്റെ മുറിയിക്കുള്ളിൽ വച്ചാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ യുവാവ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതെന്ന് യുവതി പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പീഡനപരാതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാക്കിയ വ്യോമസേനയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ദേശീയ വനിത കമ്മിഷൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

കന്യകാത്വ പരിശോധന നിരോധിച്ച് 2013ൽ‌ സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഉത്തരവ്.

English Summary: Air Force Officer Accused Of Rape To Be Tried Under Court Martial Act: Court