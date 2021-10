തിരുവനന്തപുരം ∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകാരന്‍ മോന്‍സന്‍ മാവുങ്കലുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ പേരില്‍ കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുധാകരനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചാരണം തല്‍ക്കാലം വേണ്ടെന്ന് സിപിഎം തീരുമാനം. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശദീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. അന്വേഷണം നല്ലനിലയില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷണത്തില്‍ പുറത്തുവരാനുണ്ട്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രം വച്ച് സുധാകരനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിന് സമയമായിട്ടില്ല. പൊലീസിനുണ്ടായ വീഴ്ചയടക്കം അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സുധാകരനെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തിയപ്പോള്‍ മതിയായ ശാസ്ത്രബോധമില്ലാത്തതിനാലാണ് സുധാകരന്‍ മോന്‍സന്റെ ചികിത്സ തേടിയതെന്നു മാത്രമായിരുന്നു നേരത്തേ സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

English summary: CM Pinarayi vijayan says K Sudhakaran should not be targeted in monson case