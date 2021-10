ക്യാംപസുകളിൽ ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കണം; ബോധവൽക്കരണത്തിന് നിർദേശിച്ച് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ കോട്ടയത്ത് കോളജ് വിദ്യാർഥിനി കൊല്ലപ്പെട്ടതു ഗൗരവതരമാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു പറഞ്ഞു. ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്കു മന്ത്രി അടിയന്തര നിർദേശം നൽകി. എല്ലാ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദേശം നൽകുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ മന്ത്രി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളും തടയാനുള്ള നിയമങ്ങളും വേദികളും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വിവരണം ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസുകൾ ക്യാംപസുകളിൽ നടക്കണമെന്നു മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഐസിസിയും ജൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറങ്ങളും ഇതിന്റെ സംഘാടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. ഒക്ടോബറിൽത്തന്നെ ഈ പരിപാടികൾ നടക്കണം. ഐസിസി അംഗങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ നോട്ടിസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് നിർദേശം നൽകണം.



ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും സ്വതന്ത്രമായ ജീവിത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. പ്രണയത്തകർച്ചയുടെ പേരിൽ ഒരാളുടെ ജീവനെടുക്കുന്നതിലേക്കു നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ കാൽപനികവൽക്കരിച്ച് ഒരിക്കലും ഇതിനെ കണ്ടുകൂടാ. വർധിച്ചുവരുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമ പ്രവണതകളെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടാണു ക്യാംപസുകളിൽ ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണത്തിന് നിർദേശം നൽകുന്നത് - മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary: Ensure gender justice in Campuses says minister R Bindu in the backdrop of Nithina Murder