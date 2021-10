രാത്രിയും പകലുമായി രണ്ടു ഷിഫ്റ്റ്; 25 ദിവസം കൊണ്ട് 6 നിലക്കെട്ടിടം റെഡി!

കോഴിക്കോട്∙ കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുൻപൊരു 6 നിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായ കാഴ്ചയാണ് ദേശീയപാത ബൈപാസിൽ മലാപ്പറമ്പ് വഴി പോകുന്നവർ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി കാണുന്നത്. പണി തുടങ്ങിയതും തീർന്നതുമൊക്കെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. സാധാരണ 6 നില കെട്ടിടമെന്നു പറഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളെടുത്താണു നിർമാണം പൂർത്തിയാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ, കെകെകെ ചീരങ്കൻ ടവർ എന്ന 22000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള കമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാനെടുത്തത് 25 ദിവസം മാത്രം!

സ്ലാബുകൾ മറ്റൊരിടത്തു നിർമിച്ച ശേഷം ഇവിടെയെത്തിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രീകാസ്റ്റ് നിർമാണ രീതിയല്ല ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അമ്പരപ്പുണ്ടായേക്കാം. സൈറ്റിൽ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ചു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായ വൈറ്റ് ഫോർട്ട് കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ ആൻഡ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ദ്രുതഗതിയിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് പ്രീകാസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെയല്ലാതെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ 5 നിലയെങ്കിലുമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിൽ 25 ദിവസം കൊണ്ടു നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 6 നിലക്കെട്ടിടം.

ദിവസങ്ങളെണ്ണി നിർമാണം

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു കോഴിക്കോട് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയത്. പിന്നീടെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ക്ലയന്റിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു നിർമാണത്തിനു പിന്നിലെന്നു വൈറ്റ് ഫോർട്ട് ചെയർമാൻ ടോണി ഫിലിപ്പ് പറയുന്നു. ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്ത് നിർമാണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെയും യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതു സാധ്യമാക്കിയത്.

നിർമാണത്തിന്റെ പതിനാലാം ദിവസം.

കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിന്റെ നിലവാരം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. എം60 മിക്സാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സാധാരണ എം20,എം25 മിക്സുകളാണ് ഇത്തരം നിർമാണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. തങ്ങളുടെ എം60 മിക്സ് ഡിസൈന് 3 ദിവസം കൊണ്ട് ബലം ലഭിച്ചെന്നു നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടവേളയിലും മുകളിലേക്കുള്ള നിലകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. 6 നിലകളുടെയും മേൽക്കൂര നിർമിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ജാക്കികളും ഷീറ്റുകളും റണ്ണറുകളുമൊക്കെ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചാണു ഷട്ടറിങ് നടത്തിയത്. ഓരോ നില പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ഇവ അഴിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എല്ലാ നിർമാണവും പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് ഇവ അഴിച്ചുമാറ്റിയത്. 2 നിലകൾ തറനിരപ്പിനു താഴെയാണ്.

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന കാഴ്‌ച.

രാത്രിയും പകലുമായി രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ടായിരുന്നു നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും 30ലധികം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തു. ഓരോ ദിവസവും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒന്നാം ദിവസം, രണ്ടാം ദിവസം എന്നിങ്ങനെ വലുതായി നിർമാണസ്ഥലത്തു പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തൊഴിലാളികളും എൻജിനീയർമാരും സംഗതി വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തെന്നുറപ്പ്. സെപ്റ്റംബർ 15 ദിവസം കൊണ്ടു സ്ട്രക്ചർ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള ഫിനിഷിങ് ജോലികൾ 10 ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയായി. സെപ്റ്റംബർ 25നു പണി പൂർത്തിയാക്കി ഉടമയ്ക്ക് കൈമാറി. ആരിഫ് അസോഷ്യേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആർക്കിടെക്ട്. ജിതേഷ് അസോഷ്യേറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിങ് നടത്തി.

ഇനിയും ഞെട്ടിക്കും

സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കാൾ 20 ശതമാനം അധികം തുക ഇത്തരമൊരു നിർമാണത്തിനു ചെലവായി. എന്നാൽ, അത്രയും വേഗത്തിൽ ഉടമയ്ക്ക് കെട്ടിടം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നതിനാൽ അതൊരു നഷ്ടമായി തോന്നുകയില്ല. അദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിർമാണരീതി പിന്തുടരുന്നത് എന്നതിനാലാണ് ഇത്രയും തുക അധികം ചെലവായതെന്ന് ടോണി പറയുന്നു. കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെലവ് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന കാഴ്‌ച.

സംഗതി ക്ലിക്കായ സ്ഥിതിക്കു കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർമിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യം. അടുത്തതായി വയനാട്ടിലെ 16 വില്ലകൾ വരുന്ന പ്രോജക്ട് 20 ദിവസം കൊണ്ടു പൂർത്തിയാക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനു ശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 30000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഇരുനില കെട്ടിടം 9 ദിവസം കൊണ്ടു പൂർത്തിയാക്കി ആളുകളെ ഞെട്ടിക്കാനും വൈറ്റ് ഫോർട്ടിനു പദ്ധതിയുണ്ട്.

English Summary: In Kozhikode, a Six-Floor Commercial Complex Project was Completed in 25 Days!