കേക്ക് വാങ്ങിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യയെ തുറിച്ചു നോക്കി; യുവാക്കളെ തല്ലി ഭർത്താവ്- വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭാര്യയെ തുറിച്ചു നോക്കിയെന്നാരോപിച്ച് യുവാക്കള്‍ക്ക് ക്രൂര മർദനം. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശികളായ കൃഷ്ണകുമാർ, അഖിൽ വിജയൻ എന്നിവരാണ് മർദനത്തിനിരയായത്. ഇരുവരെയും മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നാട്ടുകാർ പ്രതിയെ പിടിച്ച് പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലും നേമം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലല്ല, ബാലരാമപുരം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയാണെന്നു പറഞ്ഞ് യുവാവിനെ പൊലീസ് ഇറക്കിവിട്ടു എന്ന പരാതിയുണ്ട്.

പ്രകോപനം ഇല്ലാതെയാണ് തല്ലിയതെന്ന് യുവാക്കൾ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. ബേക്കറിയിൽനിന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിനു കേക്ക് വാങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം. ബാലരാമപുരം സ്റ്റേഷനിൽ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും പൊലീസ് എത്തി നടപടി എടുത്തില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ദമ്പതികളുടെ വിശദീകരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

