യുഎസിനെ നാണംകെടുത്തി മെങ്; ശീതയുദ്ധം ചൈനീസ് ‘ചുവന്ന രാജകുമാരിയുടെ’ പേരിൽ

ലോക ഇതിഹാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നാണു ട്രോജൻ യുദ്ധം. ഹോമറിന്റെ തൂലികയിൽ ക്ലാസിക് സാഹിത്യത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ യുദ്ധം. അഗമെമ്നോണിന്റെ ഗ്രീക്ക് സൈന്യവും ഹെക്ടറിന്റെ ട്രോയ് സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായ കാരണം ഒരു വനിതയായിരുന്നു, ഗ്രീക്ക് നായികയായ ഹെലൻ. ഏകദേശം ഇതേ പരിവേഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ചൈനക്കാരിയാണ് മെങ് വാൻസു. വെറുമൊരു ചൈനക്കാരിയല്ല ഇവർ.

മെങ് വാൻസു ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വാവെയ് രാജകുമാരിയെന്നാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം ഉൽപാദക കമ്പനിയും ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യകമ്പനിയുമായ വാവെയ് സ്ഥാപിച്ച റെൻ ഷെങ്‌ഫിയുടെ മൂന്നുമക്കളിലൊരാൾ. റെന്നിന് ചൈനയിലെ ഭരണകൂടവുമായുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം കാരണവും റെങ് പഴയൊരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണെന്നതിനാലും റെഡ് പ്രിൻസസ് എന്നും മെങ് അറിയപ്പെടുന്നു. ചൈനീസ് ടെക്നോളജി മേഖലയുടെ ‘ചുവന്ന രാജകുമാരി’.

വാവെയ് കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസറായ മെങ്ങിന് ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീരവനിതയുടെ പരിവേഷമാണ്. കാനഡ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ലോകത്തെ രണ്ട് വൻശക്തികൾ നടത്തിയ അപ്രഖ്യാപിത ശീതയുദ്ധത്തിൽ ഒടുവിൽ വിജയം മെങ്ങിനായി, ചൈനയ്ക്കും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പലായനദൃശ്യങ്ങൾ കാരണം രാജ്യാന്തരവേദിയിൽ തലകുനിഞ്ഞ അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റൊരു അടിയായി കനേഡിയൻ ജയിലിൽ നിന്നുള്ള മെങ്ങിന്റെ മോചനം.

മെങ് വാൻസു. ചിത്രം: AFP

2018 ഡിസംബർ ഒന്നാംതീയതി കാനഡയിലെ വാൻകൂവർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മെങ്ങിനെ കനേഡിയൻ അധികൃതർ തടഞ്ഞുവച്ചത്. മൂന്നു മണിക്കൂറോളം അവർ മെങ്ങിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. യുഎസിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ. ഇറാനു മേൽ തങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ മെങ് ശ്രമിച്ചെന്ന് യുഎസ് ആരോപിച്ചു.

സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമായ എച്ച്എസ്ബിസിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് മെങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാവെയ് ഇതിനു ശ്രമിച്ചതെന്നും ആരോപണമുയർന്നു. ഇതേത്തുടർന്നു മൂന്നുവർഷത്തോളം നീണ്ട വീട്ടുതടങ്കൽ. ഒടുവിൽ ലോകത്തെ തന്നെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ നിയമ, രാജ്യാന്തര സംഘട്ടനങ്ങൾക്കാണ് മെങ് ജയിൽമോചിതയായതോടെ അവസാനമായിരിക്കുന്നത്.

പബ്ലിസിറ്റി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നാണക്കാരി

1972ൽ ചൈനയിലെ ചെങ്ഡുവിൽ ജനിച്ച മെങ് വാൻസു, 1992ൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഒരു വർഷം ചൈന സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ജോലി ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ചൈനയിലെ ഹ്വാസോങ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയത്.1998ൽ പിതാവിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനിയായ വാവെയുടെ ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി.

മെങ് വാൻസു. ചിത്രം: AFP

വലിയ നാണക്കാരിയും പബ്ലിസിറ്റി ഇഷ്ടമല്ലാത്തയാളുമാണെന്നാണ് മെങ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 83ാമത്തെ പണക്കാരന്റെ മകളായിട്ടും അനാവശ്യമായ ഒച്ചപ്പാടുകളോ ബഹളങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം. മെങ്ങിന്റെ അർധസഹോദരിയായ അനാബെൽ ഒരു മോഡലും ഷോ ബിസിനസിലെ ഉയർന്നു വരുന്ന താരവുമാണ്. എപ്പോഴും അടക്കവും ഒതുക്കവുമായി നടക്കുന്നതിനാലാകാം ചേച്ചിയെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്നും തന്നോട് അവളെ നോക്കിപ്പഠിക്കാൻ ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അനാബെൽ ഓർത്തിരുന്നു.

വാവെയിൽ മെങ്ങിന്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും മുകളിലേക്കായിരുന്നു. ഉടമയുടെ മകളായതിനാൽ അല്ല മറിച്ച് സ്വന്തം കഴിവു കൊണ്ടുതന്നെയാണിതെന്ന് മെങ്ങിന്റെ സമകാലികർ പറയുന്നു.കമ്പനിയുടെ രാജ്യാന്തര അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മേധാവിയായി മാറിയ മെങ് 2011ൽ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ സ്ഥാനത്തെത്തി. 2018ൽ കമ്പനിയുടെ നാല് ഉപമേധാവികളിൽ ഒരാളായും മെങ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതോടെ കമ്പനിയെ പിതാവിനു ശേഷം ഇവരാകും നയിക്കുകയെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായി. എന്നാൽ തന്റെ പിൻഗാമിയായി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആരെയും പരിഗണിക്കുകയില്ലെന്ന് ആയിടെ റെൻ ഷെങ്‌ഫി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആ അഭ്യൂഹത്തിനു വിരാമമായി.

രണ്ടു തവണ വിവാഹിതയായ മെങ്ങിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് ലിയു സിയോസോങ് എന്നാണ്. രണ്ടു വിവാഹങ്ങളിലുമായി നാലുമക്കളും മെങ്ങിനുണ്ട്.അതിസമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിട്ടും ആരോഗ്യം മെങ്ങിനെ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചില്ല. ജീവിതത്തിലുടനീളം താൻ പല രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലായിരുന്നെന്ന് മെങ് പറയുന്നു. 2011ൽ അവർക്ക് തൈറോയ്ഡ് കാൻസറും വന്നു. ഇതുമൂലം കട്ടിയായുള്ള ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു.

മെങ് വാൻസു. ചിത്രം: Reuters

2001ലാണ് അവർ കാനഡയിലെ വാൻകൂവറിലേക്കു കുടിയേറുകയും അവിടെ പെർമനന്റ് റെസിഡന്‍സ് നേടുകയും ചെയ്തത്. തുടർന്ന് രണ്ടേകാൽക്കോടി യുഎസ് ഡോളർ വിലവരുന്ന രണ്ട് വീടുകൾ മെങ്ങും ഭർത്താവും വാൻകൂവറിൽ പണിതു. 2009ൽ മെങ്ങിന്റെ കനേഡിയൻ പെർമനന്റ് റസിഡൻസ് കാലാവധി തീർന്നു. എങ്കിലും കാനഡയിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അവർ യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അവർക്ക് അറസ്റ്റും നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

യുഎസിനു നേർക്കു വന്ന പ്രതിസന്ധി

ലോകപ്രശസ്തമായ ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി പോലെ യുഎസിനു നേർക്കു വന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയായാണ് വാവെയ് വിവാദത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആയിരുന്നു ഇതിനു തുടക്കമിട്ടത്. ക്യൂബൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ പടനിലം അയൽരാജ്യമായ ക്യൂബയെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് അയൽരാജ്യമായ കാനഡ. ക്യൂബൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ സാക്ഷാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മറുപക്ഷത്തു നിന്നപ്പോൾ ഇത്തവണ പ്രതിയോഗിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞത് ചൈന.

മെങ് വാൻസു. ചിത്രം: AFP

വാൻകൂവറിലെ അറസ്റ്റിനു മുൻപ് മെങ് വാൻസുവിനെ അറിയുന്നവർ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ അറസ്റ്റിനു ശേഷം ആകെ വിറളി പിടിച്ച ചൈനീസ് സർക്കാർ കാനഡയെ താക്കീതു ചെയ്യുകയും ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യാന്തര വൃത്തങ്ങളിൽ മെങ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെതന്നെ പ്രശസ്തയായി. ടെക് കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിലകളെപ്പോലും സ്വാധീനിക്കാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾക്കു കഴിയുമെന്ന നില വന്നു.

രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ചൈനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന, 5 ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ചൈനയുടെ അമരം കാക്കുന്ന വാവെയ്‌യുടെ ഇളമുറക്കാരിയെ അങ്ങനെ യുഎസ് കാനഡ നയതന്ത്രക്കളികൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ചൈന സമ്മതിച്ചില്ല.

ചൈനീസ് രോഷം

മെങ് അറസ്റ്റിലായി ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഡിസംബർ 10നു മൈക്കൽ സ്പാവോർ, മൈക്കൽ ക്വോറിഗ് എന്നീ കനേഡിയൻ പൗരന്മാർ ചൈനയിൽ അറസ്റ്റിലായി. മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞനായ മൈക്കൽ സ്പാവോർ ഒരു രാജ്യാന്തര ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എത്തിയത്. ക്വോറിഗ് ഒരു ബിസിനസ് കൺസൽറ്റന്റായും. ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ സർക്കാരിനു കനത്ത തലവേദനയാണ് ഈ അറസ്റ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചത്.

ഇതിനിടെ പണ്ട് ലഹരിമരുന്ന്കേസിൽ പിടിയിലായ മറ്റൊരു കാനഡക്കാരനായ റോബർട് ലോയ്ഡ് ഷെല്ലൻബർഗിനു വധശിക്ഷകൂടി വിധിച്ചതോടെ ചൈന ഒരുങ്ങിത്തന്നെയാണെന്ന് കാനഡയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതോടെ ചൈനയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്കു കാനഡ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിത്തുടങ്ങി. ചൈന തിരിച്ചും.

ചൈനയിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്ന മൈക്കേൽ സഹോദരങ്ങൾ.

ഇതിനിടയിൽ വ്യാപാരപരമായും കാനഡയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ ചൈനീസ് ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. കാനഡയിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കനോള കുരുക്കൾ, ബീഫ്, പോർക്ക് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം താത്കാലികമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. അതിനിടെ രണ്ടു മൈക്കലുമാരും ചാരവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് ചൈനീസ് കോടതി വിധിച്ചു. മൈക്കൽ സ്പോവാറിന് 11 വർഷം തടവും വിധിച്ചു. ഇതോടെ കാനഡയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി.

ചൈനീസ് രോഷം തണുക്കാതെയായതോടെ എല്ലാവർക്കും ഇതെല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പിലാക്കിയാൽ മതിയെന്ന ചിന്തയായി.ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മെങ്ങിന്റെ മോചനത്തോടെ ഈ വമ്പൻ നയതന്ത്ര വടംവലിയുടെ കയറും മുറിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മെങ് ചൈനയിലുണ്ട്.

