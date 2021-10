മലപ്പുറം∙ മോന്‍സനെതിരെ പരാതിയുമായി ഒരു പ്രവാസി മലയാളി കൂടി. മോന്‍സന് പണം നല്‍കി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ പ്രവാസി വ്യവസായി മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷാനിമോന്‍ ഇപ്പോള്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ ഹോട്ടല്‍ നടത്തുകയാണ്. മോന്‍സന് പല തവണയായി ഒരു കോടി രൂപ നല്‍കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ സഹിതം ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു പരാതി നല്‍കും.



ഖത്തറില്‍ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ശൃംഖലയും റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസുമായിരുന്നു ഷാനിമോന്‍. കലാസാംസ്‌കാരിക രംഗത്തും സജീവമായിരുന്ന ഷാനിമോന്‍ 2015ലാണ് മോന്‍സനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇയാള്‍ക്ക് ഖത്തറില്‍ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം തുടങ്ങാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സുഹൃത്താണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നാട്ടില്‍ വന്നപ്പോള്‍ കൊച്ചിയിലെത്തി മോന്‍സന്റെ വീടും സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഖത്തറിലെ ഷെയ്ഖുമായി തനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണെന്ന് ഷാനിമോനെ മോന്‍സന്‍ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2016ല്‍ അവധിക്ക് ഷാനിമോന്‍ നാട്ടിലെത്തിയ സമയം അറബിയുമായുണ്ടായ പ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഷാനിമോന്റെ ഖത്തറിലെ മുഴുവന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും അറബിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. ഈ സമയത്താണ് ഷെയ്ഖ് വഴി പ്രശ്‌നപരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുള്ള മോന്‍സന്റെ ഇടപെടല്‍. ഈ പേരിലാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഷാനിമോനില്‍ നിന്ന് ഒരു കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയതും. പിന്നീട് ഖത്തറിലേക്കൊരു തിരിച്ചുപോക്കും സാധ്യമായില്ല.

ഒടുവില്‍ കയ്യില്‍ ബാക്കിയുണ്ടായ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബെംഗളൂരുവില്‍ ഹോട്ടല്‍ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. മോന്‍സന് പണം നല്‍കിയതിന്റെ മുഴുവന്‍ രേഖകള്‍ സഹിതമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ സമീപിക്കുന്നത്. മോന്‍സന്റെ ആളുകളില്‍നിന്ന് തനിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും ഷാനിമോന്‍ പറയുന്നു.

