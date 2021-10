ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കുശേശ്വർ അസ്താൻ സീറ്റിനായി ആർജെഡി–കോൺഗ്രസ് വടംവലി

പട്ന ∙ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന കുശേശ്വർ അസ്താൻ സീറ്റിനായി മഹാസഖ്യത്തിൽ ആർജെഡി – കോൺഗ്രസ് വടംവലി. കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച കുശേശ്വർ അസ്താൻ സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു മത്സരിക്കാനുള്ള ആർജെഡി തീരുമാനമാണ് സഖ്യത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നത്.

സീറ്റ് വിട്ടു കൊടുക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു കോൺഗ്രസും തിരഞ്ഞെടുപ്പു തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി. ഈ മാസം 30നു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന താരാപുർ, കുശേശ്വർ അസ്താൻ സീറ്റുകൾ രണ്ടിലും മത്സരിക്കാനാണ് ആർജെഡി തീരുമാനം. ജനതാദൾ (യു) സിറ്റിങ് സീറ്റുകളാണ് രണ്ടും. ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽജെപി) വിഭാഗം രണ്ടു സീറ്റിലും മത്സരിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടു സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കാനായാൽ എൻഡിഎയിലെ ചെറിയ കക്ഷികളെ അടർത്തിയെടുത്തു ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആർജെഡി നേതൃത്വം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് അർഹിക്കുന്നതിലും അധികം സീറ്റുകൾ നൽകിയതാണു മഹാസഖ്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിനു കാരണമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Rift between RJD and Congress over Kusheswar Asthan assembly seat