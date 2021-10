ഭൂമിയിലെ അപൂർവലോഹം; ‘ഇറിഡിയം പെട്ടി’ കാണിച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പുമായി മോൻസൻ

കൊച്ചി ∙ ഭൂമിയിലെ അപൂർവ മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ‘ഇറിഡിയം’ അടക്കം ചെയ്തതെന്നു പറഞ്ഞ് വെറുമൊരു ലോഹപ്പെട്ടി കാണിച്ചും മോൻസൻ മാവുങ്കൽ കോടികൾ തട്ടിച്ചതായി ഹൈക്കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ. രാജ്യാന്തര പുരാവസ്തു ഇടപാടുകാരനെന്ന പ്രതിഛായ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്രൂണെ സുൽത്താന്റെ വരെ പേര് ഉപയോഗിച്ചും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചും മോൻസൻ തന്നെ കെണിയിലാക്കിയ വഴികളാണു ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയായ രാജേന്ദ്രൻ പിള്ള തന്റെ ഹർജിയിലൂടെ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

ബിസിനസ് മാന്ദ്യത്തിൽനിന്നു കരകയറാൻ അടിയന്തരമായി 25 കോടി രൂപ വേണ്ടിയിരുന്ന താൻ എവിടെനിന്നെങ്കിലും ബ്രിജ് ലോൺ (ഹ്രസ്വകാല വായ്പ) തരപ്പെടുത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. പരിചയക്കാരനായ പ്രകാശ് ചെന്നിത്തലയാണ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പുരാവസ്തു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന എക്സ്പോർട്ടർ എന്നു പറഞ്ഞ് മോൻസനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. മോൻസനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ ഉത്തരവു നേടാൻ പരാതിക്കാരൻ കോടതിക്കു മുന്നിൽ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:



ചരിത്രവഴിയിലെ മായക്കാഴ്ചകൾ!

കലൂരിലെ വീട്ടിൽ പുരാവസ്തു ശിൽപങ്ങളും പെയിന്റിങ്ങുകളും ഉൾപ്പെട്ട വൻശേഖരമാണു കാണിച്ചു തന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പുരാവസ്തുക്കളുടെയും അമൂല്യ കല്ലുകളുടെയും ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരും സെലിബ്രിറ്റികളും അടുപ്പക്കാരാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഫോട്ടോയും വിഡിയോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസന്റേഷൻ കൂടിയായപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു. തനിക്കു വേണ്ട പണം 6 മാസത്തേക്കു വായ്പയായി തരാമെന്നു മോൻസൻ സമ്മതിച്ചു.

മോൻസൻ സൂക്ഷിച്ച വ്യാജ പുരാവസ്‌തു ശേഖരം.

സുൽത്താന്റെ 70 കോടി: പക്ഷേ, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം

ബ്രൂണെ സുൽത്താനുമായി 70 കോടി രൂപയുടെ പുരാവസ്തു ഇടപാട് നടത്തിയെന്നാണു മോൻസൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽനിന്നുള്ള കുറച്ചുപണം തന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു മാറ്റിയത് ചില നികുതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ അന്വേഷണ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്; പാസ്പോർട്ടും തടഞ്ഞതു കൊണ്ട് വിദേശത്തെ തന്റെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ പോയി ഫണ്ട് ശരിയാക്കാൻ നിർവാഹമില്ല; തൽക്കാലം ഒരു 3 കോടി രൂപ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്ത് പാസ്പോർട്ടും അക്കൗണ്ടും ശരിയാക്കി പണം ഉടൻ തരാം; അതല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് അൽപം കാത്തിരിക്കണമെന്നും മോൻസൻ പറഞ്ഞു.

മോൻസന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആനക്കൊമ്പ്.

പണത്തിന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സമ്മതിച്ചു. ആദ്യം ചോദിച്ചതു 3 കോടി രൂപയാണെങ്കിലും ഇഡിയുമായുള്ള പ്രശ്നം തീർക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി പണം വേണമെന്നു പറഞ്ഞ് 5 കോടി, 7 കോടി എന്നെല്ലാം തുക കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മോൻസന്റെയും ഡ്രൈവർ അജിത്, മാനേജർമാരിൽ ഒരാളായ ജോഷി എന്നിവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും മോൻസനു നേരിട്ടു പണമായും 2019 നവംബർ 18നും 2020 മാർച്ച് 7നും ഇടയിൽ 6.27 കോടി രൂപ കൈമാറിയെന്നു പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു.



അടുത്ത രംഗം: ഇറിഡിയം എപ്പിസോഡ്

ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച വായ്പ മാത്രം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെയാണു മോൻസൻ പുതിയ കഥ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നു ഹർജിക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ കയ്യിൽ ഇറിഡിയം ഉണ്ടെന്നും അതു വിറ്റാൽ ഇതൊന്നുമൊരു പ്രശ്നമല്ലെന്നുമായിരുന്നു പുതിയ കഥ. ഇറിഡിയം അടങ്ങിയതെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു മെറ്റൽ ബോക്സ് കാണിച്ചു. ഇറിഡിയത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന, ഡിആർഡിഒ (ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ) അധികൃതരുടെ ഉൾപ്പെടെയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഥകളും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുമെല്ലാം വ്യാജമെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പക്ഷേ വൈകിയിരുന്നു.

ഭീഷണി; പൊലീസ് ഉന്നതരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച്

വായ്പ കിട്ടിയുമില്ല, കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗഡുക്കളായി നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു. ആദ്യമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറി, പിന്നെ സ്വരം മാറി. തന്റെ ഉന്നതബന്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിയായി. സംസ്ഥാനത്തെ ടോപ് റാങ്കിങ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒപ്പമുള്ള ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ചായിരുന്നു ഭീഷണി. തനിക്കോ കൂട്ടാളികൾക്കോ എതിരെ പരാതിക്കു മുതിർന്നാൽ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്നു വരെയായി ഭീഷണി.

മോൻസന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന പൊലീസ് റെയ്‌ഡ്‌.

കള്ളക്കടത്ത്, ഭീകരവാദ, ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നു സംശയം തോന്നാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുരൂഹത തോന്നി. നിരപരാധികളെ പറ്റിച്ച പണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വ്യാജ പ്രതിഛായയിൽ പലരെയും കെണിയിൽ വീഴ്ത്തുകയാണ്. വിദേശങ്ങളിലെ പ്രമുഖരുമായി ഇടപാടുകളുള്ള രാജ്യാന്തര ബിസിനസുകാരൻ എന്ന നാട്യം രാജ്യത്തെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു.



പരാതി, കോടതി വഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക്



ഹർജിക്കാരൻ 2020 ജൂലൈയിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു നൽകിയ പരാതി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വഴി പന്തളം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസറുടെ പക്കൽ എത്തി. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5നു കേസ് എടുത്തു. എന്നാൽ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി ഇല്ലെന്നു കണ്ടാണു ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിലെത്തിയത്. 5 കോടിയിലേറെ രൂപ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു വിടാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ സർക്കുലർ ഉള്ളതിനാൽ കേസ് കൈമാറാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകി. ഇതും പരിഗണിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 8ന് ജസ്റ്റിസ് വി.ജി.അരുൺ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനു നിർദേശിച്ചത്.



English Summary: Monson's Cheating Stories Emerge Again; This Time in the Name of Iridium!