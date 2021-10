ന്യൂഡൽഹി∙ കര്‍ഷകസമരത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതി. ഒരു നഗരത്തെയാകെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ് സമരമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ.എം.ഖാന്‍വില്‍ക്കര്‍, സി.ടി.രവികുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഡല്‍ഹി ജന്തര്‍മന്തറില്‍ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് അനുമതി തേടി കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്ത് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം.

‘നിങ്ങൾ നഗരത്തെയാകെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാണോ? ഇത്തരം നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം.’– സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. സമരക്കാര്‍ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ദേശീയപാതകള്‍ തടയുകയും ചെയ്തിട്ട് പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമാണെന്ന് പറയുന്നു. ആളുകളുടെ വസ്തുവകകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് അവകാശം, വസ്തുക്കള്‍ നശിപ്പിക്കാനല്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച ശേഷം സമരം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ദേശീയപാതകൾ തടയുന്ന സംഘടനകളുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജൂലൈയിൽ, പാർലമെന്റിന്റെ മഴക്കാല സമ്മേളനത്തിനിടെ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച, കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു.

വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വർഷത്തിലേറേയായി കർഷകർ സമരം ചെയ്യുകയാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി 11 തവണ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. അതേസമയം, ഹരിയാനയിൽ ഇന്നും കർഷകരും സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കർഷകർക്കു നേരേ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

English Summary: "You Have Strangulated Entire City": Supreme Court On Farmer Group's Plea