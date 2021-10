പഞ്ചാബിന്റെ വഴിയേ ചത്തീസ്ഗഡ്? 30 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ഡൽഹിയില്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ ചത്തീസ്ഗഡിൽനിന്നുള്ള മുപ്പതോളം കോൺഗ്രസ് എംഎല്‍എമാർ ഡൽഹിയില്‍ തുടരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇവരെന്നാണു വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് എംഎൽഎമാർ‌ ഡൽഹിയില്‍ തുടരുന്നത്. കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ 20 നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 10 പേർ കൂടിയെത്തി. പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ തർ‌ക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ചത്തീസ്ഗഡിൽനിന്നുള്ള നിർണായക നീക്കമെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ചത്തീസ്ഗഡ് ഒരിക്കലും പഞ്ചാബ് ആകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ പ്രതികരിച്ചു. പഞ്ചാബിലും മധ്യപ്രദേശിലും ചെയ്ത പോലെ ചത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ പല നേതാക്കളെയും ഉപയോഗിച്ചു സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ബൃഹസ്പദി സിങ് ആരോപിച്ചു. പക്ഷേ ചത്തീസ്ഗഡില്‍ അതു നടക്കില്ല. ഭുപേഷ് ബാഗേലിന്റെയും ടി.എസ്. സിങ് ദിയോയുടേയും ശക്തമായ നേതൃത്വം ഇവിടെയുണ്ടെന്നും എംഎല്‍എ അവകാശപ്പെട്ടു.

സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡൽഹിയിലെത്തിയതാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ വിശദീകരണം. ചത്തീസ്ഗഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എസ്. പുനിയയുമായി സംസാരിച്ചശേഷം എംഎൽഎമാർ മടങ്ങുമെന്നാണു നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസിലെ എല്ലാ എംഎൽഎമാരുടേയും പിന്തുണ ഭുപേഷ് ബാഗേലിനുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അവർ കോൺഗ്രസിനെ ഭരണത്തിലെത്തിച്ചത്–ബൃഹസ്പദി സിങ് അവകാശപ്പെട്ടു.

ചത്തീസ്ഗഡിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് നിയമസഭാംഗം റാംകുമാർ യാദവ് അവകാശപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും റാംകുമാർ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

