‘കോൺഗ്രസിന് നുണകൾ പോലും ഏകോപിപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല, ഇതാണ് അവസ്ഥ’

ന്യൂഡൽഹി∙ തന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു നേതൃത്വത്തിനു കത്തെഴുതിയെന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഹരീഷ് റാവത്തും രൺദീപ് സുർജേവാലയും പറയുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ എണ്ണമാണ് ഇരുവരും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ‘തെറ്റുകളുടെ തമാശ’യെന്നു പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.



79 പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരിൽ 78 പേർ അമരിന്ദറിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു കത്തയച്ചതായി സുർജേവാല അവകാശപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. ‘ഒരു ദിവസം മുൻപ് 43 എംഎൽഎമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് കത്തയച്ചതായി ഹരീഷ് റാവത്ത് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ ഹാസ്യ നാടകീയത മുഴുവൻ പാർട്ടിയിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. 117 എംഎൽഎമാർ കത്തെഴുതിയതായി അടുത്തതവണ അവർ അവകാശപ്പെടും’– അമരിന്ദർ വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇതാണു പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ. അവർക്ക് നുണകൾ പോലും ശരിയായി ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് ആകെ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. പ്രതിസന്ധി ദിനംപ്രതി വർധിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അസംതൃപ്തരാണ്. ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് 43-ഓളം എംഎൽഎമാർ കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്. പഞ്ചാബ് പ്രതിസന്ധി തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. അതു നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ വ്യക്തമാണ്. അവരുടെ തെറ്റുകൾ ന്യായീകരിക്കാൻ നഗ്നമായ നുണകൾ അവലംബിക്കുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Congress In Disarray, Panic-Stricken Over Mess In Punjab: Amarinder Singh