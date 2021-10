ബിജെപിയെടുക്കുമോ ആ തീരുമാനം; പഞ്ചാബ് പിടിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റന്‍ പറഞ്ഞ രഹസ്യ ഫോർമുല

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് സിംഘു അതിർത്തി കടന്ന് പഞ്ചാബിലേക്കു പോകുമ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ റിലയൻസ് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ വലിയ ബോർഡു കാണാം. ‘സാധാരണയിലും വില കുറച്ചു പെട്രോളുണ്ട്. വരൂ, സൗജന്യമായി ടയറിൽ നൈട്രജൻ നിറയ്ക്കൂ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ..’. ഈ ബോർഡുണ്ടെങ്കിലും പമ്പുകളിൽ തിരക്കു കുറവാണ്. അപ്പുറത്ത് മറ്റു പെട്രോളിയം കമ്പനികളുടെ പമ്പുകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടിയും വരാറുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ടോൾ ബൂത്തുകൾ. കശ്മീർ വരെയുള്ള പാതയിൽ ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാബിലുമായി എഴുപതിലേറെ ടോൾ ബൂത്തുകളുണ്ട്.

പക്ഷേ, കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടോൾ ബൂത്തുകളെല്ലാം കർഷകർ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെയും അടുപ്പിക്കില്ലെന്നതാണ് പഞ്ചാബിൽ പൊതുവേയുള്ള നിലപാട്. കർഷക സമരത്തിന്റെ ചൂടിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ ബിജെപിക്കൊരു വലിയ തുരുത്താണ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്. കോൺഗ്രസ് വിടുകയാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ക്യാപ്റ്റനെ പാർട്ടിയിലേക്കു കിട്ടാനിടയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വന്തം പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി കൈ കോർക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ ബിജെപിക്ക് ആശ്വാസമാകും.



അനുവദിക്കില്ല, മോദിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം പോലും!



കർഷക സമരത്തിന്റെ ജീവനാഡിയാണ് പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ. സിഖുകാർ മാത്രമല്ല, പഞ്ചാബിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ 3 കൃഷി നിയമങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരാണ്. ചില ബിജെപി നേതാക്കൾ സമരക്കാരെ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെ അവരുടെ അമർഷം പാർട്ടിയോടായി. പലയിടത്തും പാർട്ടിയുടെ കൊടി ഉയർത്താൻ പോലും അനുവാദമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആളിറങ്ങിയില്ല. അതു കൊണ്ട് സിഖ് മുഖങ്ങളിലൂടെ ജനമനസ്സുകളിലെത്താനുള്ള തന്ത്രമാണിപ്പോൾ ബിജെപി തേടുന്നത്.



കർഷക സമരത്തിലെ കാഴ്ച.

അടുത്തകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നല്ലാതെ പല പ്രമുഖ സിഖ് മുഖങ്ങളെയും ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നു. ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായി ഇക്ബാൽ സിങ് ലാൽപുരയെയും പട്ടിക വിഭാഗ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായി വിജയ് സാംപ്ലയെയും നിയമിച്ചത് പഞ്ചാബിനോടുള്ള മമത കാണിക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു. നേരത്തേ സിഖ് വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്ന ഹരിന്ദർ സിങ് ഖാലോൺ അടക്കം പലരെയും പാർട്ടിയിലെത്തിച്ചു. വിവിധയിടങ്ങളിൽ പാർട്ടി വക്താക്കളായി സിഖ് സമുദായത്തിലുള്ളവരെ നിയമിച്ചു.

ബിജെപിയുടെ പഞ്ചാബിലെ വോട്ടുശതമാനം പോയ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 2007ൽ 8.21% വോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപിക്ക് 2012ൽ 7.13 ശതമാനവും 2017ൽ 5.4 ശതമാനവുമായിരുന്നു വോട്ടു കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അകാലിദളിന്റെ പിന്തുണയോടെ 23 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചു. ജയിച്ചത് മൂന്നു സീറ്റിൽ മാത്രം.

വരുമോ ക്യാപ്റ്റന്റെ നേതൃത്വം?

അമരിന്ദർ സിങ്ങിനും ബിജെപിക്കുമിടയിലുള്ള പ്രധാന വിള്ളൽ 3 കൃഷി നിയമങ്ങളാണ്. ദേശസ്നേഹത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനെ വെല്ലാൻ ബിജെപിക്കു പോലും കഴിയില്ല. 2016ലെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലും 2019ലെ ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിലും കോൺഗ്രസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾപോലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ചയാളാണ് അമരിന്ദർ. നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു പിസിസി പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ സിദ്ദുവിന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ സൗഹൃദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ‘ദേശത്തിനു വേണ്ടി, അയാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെ’ന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ കട്ടായം പറഞ്ഞു.

അമരീന്ദർ സിങ്. ചിത്രം: AFP

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ 1980ലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നത്. 1984ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. പിന്നീട് അകാലിദളിൽ ചേർന്നു. സുർജിത് സിങ് ബർണാലയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി. അകാലിദളിലെ കുടുംബാധിപത്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായി 1992ൽ ശിരോമണി അകാലിദൾ (പാന്തിക്) പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി. 1997ൽ ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിച്ച് പാർട്ടി തോറ്റു തുന്നംപാടി. ക്യാപ്റ്റനടക്കം അന്നു തോറ്റു. 1998ൽ പാർട്ടിയെ കോൺഗ്രസിൽ ലയിപ്പിച്ചു. പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ അനിഷേധ്യ നേതാവായി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമരിന്ദർ എന്ന ഒരൊറ്റയാളുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പഞ്ചാബിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യമാണ്.

ക്യാപ്റ്റനു വഴിയൊരുക്കാൻ എന്തു ചെയ്യും?

കൃഷി നിയമങ്ങളിൽ ഇളവുകളും മിനിമം താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശക്തമായ നിയമവും വന്നാൽ ക്യാപ്റ്റന് ബിജെപിക്കൊപ്പം വരാനും വലിയ തടസ്സങ്ങളില്ല. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മുന്നോട്ടുവച്ച ഫോർമുലയും ബിജെപിക്കും തനിക്കും കർഷകർക്കും ഒരുപോലെ മുഖം രക്ഷിക്കാവുന്ന പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കർഷക നിയമങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കുകയും മിനിമം താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയും പഞ്ചാബിൽ കൃഷി വൈവിധ്യത്തിന് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയുമാണ് ആ ഫോർമുലയിലുൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ.

അമിത് ഷായ്‌ക്കൊപ്പം അമരീന്ദർ സിങ്.

കോൺഗ്രസിനെതിരെ കിട്ടുന്ന ഏതു വടിയും ഉപയോഗിക്കാൻ അമിത് ഷായ്ക്കും ബിജെപിക്കും സന്തോഷമേയുണ്ടാവുകയുള്ളൂവെങ്കിലും കൃഷി നിയമങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അഭിമാന പ്രശ്നമായി മാറിയ അവസ്ഥയിൽ എന്തു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നത് നിർണായകമാണ്. ഏറ്റവും പഴയ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന അകാലിദൾ കൃഷി നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ എൻഡിഎ വിട്ടപ്പോഴാണ് അവരുടെ തണലിൽ നിന്ന കാലം പാർട്ടി വളർത്താൻ മറന്നു പോയെന്ന് ബിജെപി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ 24,000 ബൂത്തുകളിലും കമ്മിറ്റികളുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അശ്വിനി ശർമ പറയുന്നു.

സർവമത സാഹോദര്യമുയർത്തുന്ന സിഖ് സംസ്കാരം വേരൂന്നിയ പഞ്ചാബിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം വിലപ്പോവില്ലെന്ന് ബിജെപിക്കു കൃത്യമായി അറിയാം. ജനസംഖ്യയിൽ ആകെ 1.9% മാത്രമാണ് മുസ്‌ലിംകൾ. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റന്റെ ജനപിന്തുണ എഴുതിത്തളളാനാവാത്തതാണ്. പഞ്ചാബിലെ ദലിതരല്ലാത്ത ഹിന്ദുവോട്ടുകളും ഒബിസി വോട്ടുകളുമാണ് ബിജെപിക്കു പ്രതീക്ഷയുളള മേഖലകൾ. ആ വിഭാഗക്കാരുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിനും അമരിന്ദറിനുമായിരുന്നു കിട്ടാറുള്ളത്. ജാട്ട് സിഖുകൾക്കിടയിലും അമരിന്ദറിനു വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാൻ വിരോധത്തിലൂന്നിയ ദേശീയത പുതിയൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പാക്കിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പഞ്ചാബിലില്ല. പലരുടെയും ബന്ധുക്കൾ പാക്ക് പഞ്ചാബിലുണ്ടുതാനും. ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു സൈനികനെന്ന മട്ടിൽ സേനയിൽ സാന്നിധ്യമുളള സംസ്ഥാനമാണ്. അതിനാൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്ന ദേശീയതയിലൂന്നിയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്കും വിലയില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദറിനെപ്പോലെ കനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം പാർട്ടിക്ക് നൽകുന്ന തണൽ കുറച്ചൊന്നുമാകില്ല.

English Summary: How Captain Amarinder Singh's Entry from Congress Helps BJP in Punjab?