‘തട്ടിപ്പുകാരനൊപ്പം കണ്ണും തൊലിയും ചികിത്സിച്ച നേതാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ന്യായീകരിക്കാം, പക്ഷേ...’

കൊച്ചി ∙ തട്ടിപ്പുകാരൻ മോൻസൻ മാവുങ്കലും സിനിമാ–രാഷ്ട്രീയ–പൊലീസ് ഉന്നതരുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതു കേസിന്റെ ഗതിതന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം ചിലരെ മോൻസനൊപ്പം ചേർത്തുവച്ച് വ്യാജചിത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും സജീവമായി. ഇതിനെതിരെ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അടക്കം രംഗത്തെത്തി. മുൻ എംഎൽഎ എം.സ്വരാജ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റും ചർച്ചയായി.

നടൻ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം സ്വരാജ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് മോൻസന്റെ ഒപ്പമെന്നാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒറിജിനൽ ചിത്രവും വ്യാജചിത്രവും പങ്കിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പ്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഉന്നമിട്ടാണ് വിമർശനം.

‘തട്ടിപ്പുകാരന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം കയറിയിറങ്ങി കണ്ണും തൊലിയുമൊക്കെ ചികിത്സിച്ച നേതാവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ എന്ത് ന്യായീകരണം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊള്ളുക. പക്ഷേ, ഇത്തരം മോർഫിങ്ങ് കലാപരിപാടികളും ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും’– അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.



കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:



തരംതാഴ്ന്ന പ്രചാരവേലകൾ തിരിച്ചറിയുക. ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഉദയംപേരൂരിൽ എത്തിയ മമ്മൂട്ടിയെ 2016ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആരോ എടുത്ത ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മോർഫ് ചെയ്ത് തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതിക്കൊപ്പമാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഹീന മനസ്സുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ മറുപക്ഷത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്ന വസ്തുത ദുഃഖകരമാണ്. ഇവരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംവദിക്കുക?



വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ചലച്ചിത്ര താരം ബൈജുവിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും ഇത്തരത്തിൽ തല മാറ്റി പ്രചരിപ്പിച്ചതായി കണ്ടു. തട്ടിപ്പുകാരന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം കയറിയിറങ്ങി കണ്ണും തൊലിയുമൊക്കെ ചികിത്സിച്ച നേതാവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ എന്ത് ന്യായീകരണം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊള്ളുക. പക്ഷേ ഇത്തരം മോർഫിങ്ങ് കലാപരിപാടികളും ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും.



