‘ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം ആക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ജലസമാധി അടയും’; സരയു നദിയിൽ ഒരുക്കം

അയോധ്യ ∙ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജലസമാധി അടയുമെന്നു ജഗദ്ഗുരു പരമഹംസ് ആചാര്യ മഹാരാജ്. അയോധ്യയിലെ സരയു നദിയിൽ ജലസമാധി അടയുമെന്നു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്​ലിംകളുടെയും പൗരത്വം റദ്ദാക്കണമെന്നും ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജലസമാധിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും അയോധ്യയിൽ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നവരും പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടുകയാണ്. പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി.

ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിനുള്ളില്‍ ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം എന്നായിരുന്നു പരമഹംസ് ആചാര്യ മഹാരാജിന്‍റെ ആവശ്യം. മുൻപും ചിതയൊരുക്കി സമാനമായ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Demand for 'Hindu Rashtra' unmet, Paramhans Acharya Maharaj to take 'jal samadhi' today