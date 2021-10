ഗാന്ധിജിയുടെ തത്വങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രസക്തമെന്ന് മോദി; അനുസ്മരിച്ച് രാജ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 152-ാം ജന്മദിനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിച്ച് രാജ്യം. രാജ്ഘട്ടിൽ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തുടങ്ങിയവർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തത്വങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രസക്തമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യസഭാധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർല, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ തുടങ്ങിയവരും രാജ്ഘട്ടിൽ എത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയായ ശനിയാഴ്‍ച, ശാസ്ത്രിയുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും പ്രചോദനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വിജയത്തിന് ഒരു സത്യഗ്രഹി ധാരാളം എന്ന് കർഷക സമരത്തിന്റെ ഹാഷ്ടാഗോടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഗാന്ധിജിയെ അനുസ്മരിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്, സമാധാനത്തിനും നല്ല ഭാവിക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയില്‍ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗാന്ധി പ്രതിമയില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തി. മന്ത്രിമാരായ ആന്‍റണി രാജു, വി.ശിവന്‍കുട്ടി, ജി.ആര്‍.അനില്‍ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

