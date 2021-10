മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണ രീതി പ്രഹസനം; സർക്കാർ തിരുത്തണം: എൻഎസ്എസ്

കോട്ടയം ∙ മുന്നാക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്കക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സര്‍വേയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം മാറ്റണമെന്ന് എന്‍എസ്എസ്. വാര്‍ഡുകളിലെ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ മാത്രം വിവരം ശേഖരിച്ചാല്‍ സമഗ്രമാകില്ലെന്നും യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ സര്‍വേ പ്രഹസനമാകുമെന്നും എന്‍എസ്എസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മുന്നാക്ക സംവരണത്തിനായി ഏറെ നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയ സംഘടനയാണ് എന്‍എസ്എസ്. സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാര്‍ഡുകളിലെ സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന അ‍ഞ്ചു കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കാന്‍ കുടുംബശ്രീയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. വിവരങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പില്‍ രേഖപ്പെടുത്താനാണ് നിര്‍ദേശം.

75 ലക്ഷം രൂപയും സാംപിള്‍ സര്‍വേയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാത്ത സര്‍വേ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നാണ് എൻഎസ്എസ് പറയുന്നത്. രാജ്യത്ത് സെന്‍സസ് എ‌ടുക്കുന്ന മാതൃകയില്‍ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സര്‍വേ ന‌ടത്തേണ്ടത്. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രഹസനമായിത്തീരും.

മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായാലും സര്‍ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും സർവേ ഭാവിയില്‍ ആധികാരിക രേഖയായി മാറേണ്ടതാണെന്ന കരുതല്‍ വേണമെന്നും വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരന്‍ നായര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുന്നാക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്കക്കാര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലിയിലും 10 ശതമാനം സംവരണം നല്‍കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് സര്‍വേ.

