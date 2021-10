യോഗത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ടിസ്; ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് പ്രബേഷൻ, ലെവിയും വരും

കോഴിക്കോട് ∙ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് 6 മാസം പ്രബേഷൻ. ഡിസിസി യോഗത്തിനെത്താത്തവർക്കു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്... പ്രവർത്തകർക്കു പരിചയമില്ലാത്ത അച്ചടക്കത്തിന്റെ പുതുവഴികളിലൂടെ നടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. പുതിയ നേതൃത്വം അതിനെ സെമി കേഡർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. മാസ്സ് പാർട്ടിക്കും കേഡർ പാർട്ടിക്കും ഇടയിൽ സെമി കേഡർ എന്നൊന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന ചർച്ചകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് അച്ചടക്കത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ് സെമി കേഡർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു നേതൃത്വം പറയുന്നു. പുതിയ കെപിസിസി നേതൃത്വം സംസ്ഥാനത്ത് 3 സർവേകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് മാർഗരേഖ തയാറാക്കിയത്.



ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്കു പ്രബേഷൻ കാലം

കഴിഞ്ഞ മാസം നെയ്യാറിൽ നടന്ന ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ക്യാംപിലാണ് ആറു മാസം പ്രബേഷൻ കാലം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആറു മാസത്തെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയാകും പുതിയ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ തുടരണോ എന്നു പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നടന്ന ഡിസിസി നേതൃയോഗത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ ആ തീരുമാനം പരസ്യമാക്കി. ‘മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്താത്ത ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റും. നിഷ്ക്രിയനായ ഒരു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആറു മാസത്തിനപ്പുറം ആ സ്ഥാനത്തു തുടരില്ല’ എന്നു സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ബാധകമാണ് എന്നും എല്ലാ ഭാരവാഹികളുടെയും പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ സമിതികളുണ്ടാവുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പണിയെടുക്കാതെ ഭാരവാഹിത്വം അലങ്കാരമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർ ഇനി വേണ്ടെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം.

വി.ഡി. സതീശൻ, കെ. സുധാകരൻ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

യോഗത്തിന് വരാത്തവർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്

കോൺഗ്രസ് യോഗങ്ങളിൽ ഹാജർ നിർബന്ധമാക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന പോഷകസംഘടനാ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കു ഡിസിസി നേതൃത്വം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചു. പാർട്ടിയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും ഹാജർ നിർബന്ധമാക്കാനും തുടർച്ചയായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കാനും നേതൃത്വം കർശന നിർദേശം നൽകി. പോഷക സംഘടനകളുടെ ഓരോ മാസത്തെയും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ഡിസിസിക്കു സമർപ്പിക്കണം. ഇതിൽ ഓരോ ഭാരവാഹിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം.

ആൾക്കൂട്ടം വേണ്ട; സദസ്സിലും വേദിയിലും



സദസ്സിലേക്കാൾ ആളുകൾ വേദിയിൽ നിറയുന്ന കോൺഗ്രസ് പരിപാടികൾ ഇനി ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകിയ നിർദേശം. നേതൃയോഗങ്ങളുടെ സദസ്സിലും ഭാരവാഹികൾ അല്ലാത്തവർ വേണ്ട; ഭാരവാഹികൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവുകയും വേണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡിസിസി നേതൃയോഗം ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടു. വേദിയിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മാത്രം. കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാർക്കു വരെ സദസ്സിലായിരുന്നു സ്ഥാനം.



കെ. സുധാകരൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സമീപം.

സദസ്സിലെ കസേരകളിൽ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ പേരും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്രമനമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കെപിസിസി, ഡിസിസി ഭാരവാഹികൾ, ബ്ലോക്ക്, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ, പോഷകസംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരാണു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇവരുടെ പേരും ക്രമനമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തിയ പട്ടിക റജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിലുണ്ടായിരുന്നു. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമനമ്പർ അറിയിക്കും. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഭാരവാഹികളുടെ ക്രമനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. പങ്കെടുക്കേണ്ട 293 പേരിൽ 26 പേർ എത്തിയില്ല. ഇതിൽ 12 പേർ അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കും. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കും.



സ്വന്തം ഫ്ലെക്സ് വച്ച് നേതാവാകേണ്ട

പരിപാടികൾക്ക് സ്വന്തം പേരിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുള്ള ഫ്ലെക്സുകൾ നേതാക്കൾ വയ്ക്കരുത് എന്നു കർശന നിർദേശമുണ്ട്. സ്വന്തം ഫ്ലെക്സ് സ്ഥാപിച്ചല്ല നേതാവാകേണ്ടത് എന്നു ജില്ലാ നേതൃയോഗങ്ങളിൽ സുധാകരൻ ഭാരവാഹികളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ കീഴിൽ പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തയാറാക്കുന്ന പ്രചാരണ ബോർഡുകളിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം മാത്രം മതിയെന്നാണു നിർദേശം.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിപാടികളുടെ ബോർഡുകളിലും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ചിത്രം മാത്രം മതിയെന്നാണു നിർദേശം. ഒരു വർഷം നീളുന്ന പരിപാടികളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിനു വേണ്ടി തയാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പാർട്ടി പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികൾ തയാറാക്കുന്ന പ്രചാരണ ബോർഡുകളിൽനിന്ന് നേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പരിശീലന ക്യാംപിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.



സഹകരണത്തിലും തദ്ദേശത്തിലും കൺട്രോൾ കമ്മിഷൻ

പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കും. സഹകരണ മേഖല നിയന്ത്രിക്കാൻ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയമിക്കും. പാർട്ടിക്കു വഴങ്ങാത്ത സഹകാരികളെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നു സുധാകരൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 40 വർഷത്തോളമായി ഒരു വ്യക്തി തന്നെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നു സുധാകരൻ പറയുന്നു. ഇനി ഇത് അനുവദിക്കില്ല.

പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകർക്കു ജോലി നൽകണം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായും പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏകോപനവും സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും മുതൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം വരെ ഈ സമിതി നിയന്ത്രിക്കും. പാർട്ടി അച്ചടക്കം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾക്കായി കൺട്രോൾ കമ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും.



പാർട്ടി ഫണ്ടിന് ലെവി പിരിക്കും

പാർട്ടി ഫണ്ടിനായി എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ലെവി നൽകണം. ജോലിയുള്ളവരിൽനിന്നു ലെവി പിരിക്കാം എന്ന നിർദേശം പരിഗണനയിലുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളിൽ വഴിയുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരണവും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പരിശീലനം ലഭിച്ച മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകർക്കു വേതനം നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.



പരസ്യ മദ്യപാനം വേണ്ട, സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് പരിധി

പ്രവർത്തകർ പരസ്യ മദ്യപാനത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കണം എന്നാണു നിർദേശം. ഇതു ലംഘിക്കുന്നവരെ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കും. ചീട്ടുകളി, ചൂതാട്ടം എന്നിവ നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കണം. മറ്റു പാർട്ടികളിൽ ഉള്ളവരുമായി സൗഹൃദമുണ്ടാവുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അതു സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു തടസ്സമാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള പിരിവ്, വ്യക്തിപരമായ പിരിവ് എന്നിവ പാടില്ല.

യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അടിസ്ഥാന ഘടകം



ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്കു കീഴിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളാകും (കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി–സിയുസി) ഇനി കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഘടകം. 14 ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിൽ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ തുടക്കമാകും. 15 മുതൽ 20 വരെ വീടുകൾക്ക് ഒരു കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി മാതൃകാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓരോ ബൂത്ത് പരിധിയിലെയും കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള സർവേ നടത്തി.



ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും വീടുകളുടെ പട്ടിക, കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക, കോൺഗ്രസ് സൗഹൃദ വീടുകളുടെ പട്ടിക എന്നിവയാണ് ശേഖരിച്ചത്. ഇതിനായി പല തലത്തിലുള്ള പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നൽകി. ‘എല്ലാവരിലും കോൺഗ്രസ്; എല്ലാ വീട്ടിലും കോൺഗ്രസ്’ എന്നാണു യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ മുദ്രാവാക്യം. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ കോൺഗ്രസ് ഗാനവും തയാറാക്കി.



ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുക. യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവയിൽ ഒന്ന് വനിതയായിരിക്കണം. ആകെ ഭാരവാഹികളുടെ 20 ശതമാനം സ്ത്രീകളും 5 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരും വേണം. മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരണം. വർഷത്തിൽ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള 10 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച വാർഷികയോഗം, കുടുംബസംഗമം എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയവയാണ് നിർദേശങ്ങൾ.



സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം വീടുൾപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ അംഗങ്ങളാവണമെന്നും വർഷത്തിൽ 2 യോഗത്തിൽ എങ്കിലും പങ്കെടുക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. വീടുകളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പം കോൺഗ്രസിനും പാർട്ടിക്കാർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്കു കാരണമായി എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്.



ലക്ഷ്യം ഒന്നര ലക്ഷം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ



സംസ്ഥാനത്ത് 1.5 ലക്ഷം കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഡിസംബർ 28ന് കോൺഗ്രസ് ജൻമദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 1.25 ലക്ഷം കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ 14നു മുൻപായി 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും 2 വീതം പഞ്ചായത്തുകളിലും യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. ഡിസംബർ 28നു മുൻപ് മൂന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കും. ബാക്കിയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2022 ജനുവരി 26നകം പൂർത്തിയാക്കും.



ടി.സിദ്ധിഖ്

കേഡർ പണ്ടേയുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ

കോൺഗ്രസിലാണ് കേഡർ സംവിധാനം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എന്നു കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ടി.സിദ്ദിഖ് പറയുന്നു. ‘സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നടത്തിയ ദണ്ഡിയാത്രയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച 78 കേഡർമാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാവും പരിശീലനം ലഭിച്ച കേഡർമാർ ഒരു പാർട്ടിയുടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആ കേഡർ സംവിധാനത്തിന്റെ അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുപോവുകയാണ്’– സിദ്ദിഖ് പറയുന്നു. പുതിയ കെപിസിസി നേതൃത്വം നടത്തിയ 3 സർവേകളുടെ ഫലവും മാനവശേഷി വികസന വിദഗ്ധർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗരേഖ തയാറാക്കിയത്.

English Summary: Congress to Move to Semi-cadre Structure; What will be the Major Changes?