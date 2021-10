തൊടുപുഴ ∙ ഇടുക്കി ആനച്ചാലില്‍ കുട്ടിയെ ബന്ധു തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു. വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയായിരുന്നു ആക്രമണം. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ തലയ്ക്കടിയേറ്റ റിയാസ് മന്‍സിലില്‍ അല്‍താഫാണ് (6) മരിച്ചത്. ചുറ്റിക കൊണ്ടുള്ള അടിയിൽ കുട്ടിയുടെ സഹോദരനും അമ്മയ്ക്കും മുത്തശ്ശിക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 6 year old beaten to death in Idukki