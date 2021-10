ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെ, സമരക്കാർക്കിടയിലേക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം പാഞ്ഞുകയറി 2 കർഷകർ‌ മരിച്ചു. 8 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. മന്ത്രിയുടെ കോപ്ടർ വന്നിറങ്ങിയ ഹെലിപാഡിലേക്ക് കർഷകർ കൂട്ടത്തോടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുമായി എത്തുകയായിരുന്നു.



കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകനാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയ വാഹനം ഓടിച്ചെതെന്നു കർഷകർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, അതല്ല, മന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹങ്ങളിലൊന്ന് കർഷകരെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയ വാഹനം കർഷകർ കത്തിച്ചു.

വൈകിട്ട് 3 മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് എന്നാണു വിവരം. ഹെലിപാഡിനു സമീപം ഒട്ടേറെ കർഷകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലേക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കർഷകരുടെ ആരോപണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Accident at UP, in farmer protest, two farmers dead, 8 injured.