അനാവശ്യ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കരുത്, സൂക്ഷ്മത വേണം; പൊലീസിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം സൂക്ഷ്മത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് പൊലീസുകാരുടെ യോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അനാവശ്യ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും നിര്‍ദേശം. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണ്‍ പരിശോധനകളിലെ ആക്ഷേപങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ആരോപണം നേരിടുന്ന വിവാദകേസുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു യോഗം.

എസ്എച്ച്ഒമാര്‍ മുതല്‍ ഡിജിപി വരെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തുടർഭരണത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഉച്ചവരെ ഓൺലൈനായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

