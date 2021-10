തിരുവല്ല ∙ പ്രമുഖ യൂറോളജിസ്റ്റ് ചാത്തങ്കരി മണക്ക് ഡോ. ജോസഫ് മണക്കിന്റെ മകള്‍ അച്ചാമ്മ ജോസഫ് (അച്ചു-39) സി‍ഡ്നിയിലെ ന്യൂകാസിലിൽ നിര്യാതയായി. ഡോ.വിവിൻ മാത്യു തോമസിന്റെ ഭാര്യയാണ്. വർഷങ്ങളായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്ഥിരതാമസമാണ് ഇരുവരും. ഒരുമാസം മുൻപ് കാർ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മക്കൾ: ഹന്നാ, ജോനാ, മീഖ. സംസ്കാരം പിന്നീട് സിഡ്നി ന്യൂകാസിലിൽ.



English Summary : Dr. Joseph Manak's daughter Achamma dies in an accident in Australia