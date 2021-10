ബത്തേരി∙ വയനാട് വൈത്തിരിയിലെ സ്വകാര്യ റിസോര്‍ട്ടിലെ നീന്തല്‍കുളത്തില്‍ വീണ് എട്ടുവയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശി ജിഷാദിന്റെ മകന്‍ അമല്‍ ഷെഹസില്‍ ആണ് മരിച്ചത്. അബദ്ധത്തിൽ കാലുതെറ്റി നീന്തല്‍കുളത്തില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അപകടം. മാതാപിതാക്കളോടോപ്പം റിസോർട്ടിൽ എത്തിയ അമല്‍, കാൽതെറ്റി നീന്തല്‍കുളത്തില്‍ വീണത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല. മൃതദേഹം വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

English Summary: 8 year old boy drowns in swimming pool at Wayanad