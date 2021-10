നൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി; രണ്ടാംപാദത്തിൽ ഇതാദ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ മൂന്ന് മാസ കണക്കനുസരിച്ച് (ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ) ഇന്ത്യ 101.89 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതി നടത്തിയതായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം. ഇതാദ്യമായാണ് രണ്ടാംപാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി നിരക്ക് 100 ബില്യൺ ഡോളർ കടക്കുന്നത്.

സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രം, 33.44 ബില്യൺ ഡോളറുടെ കയറ്റുമതിയാണ് നടന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് 33.28 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. രണ്ടാം പാദത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കയറ്റുമതി നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജൂലൈയിലായിരുന്നു (35.17 ബില്യൺ ഡോളർ).

നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ 6 മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി 197 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 400 ബില്യൺ ഡോളർ ആണ്.

English summary: India's quarterly exports cross $100 billion-mark for the first time