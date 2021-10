കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു; 6 വയസ്സുകാരനെ തലയ്ക്കടിച്ചുകൊന്ന പ്രതി പിടിയിൽ

തൊടുപുഴ∙ ആനച്ചാൽ സ്വദേശി റിയാസിന്റെ മകൻ അൽത്താഫിനെ (6) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി പിടിയില്‍. അൽത്താഫിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ഷാൻ (സുനിൽ ഗോപി) ആണ് പിടിയിലായത്. കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന പ്രതിയെ മുതുവാന്‍കുടിയില്‍നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.



കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിരുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്ക് അൽത്താഫും അമ്മ സഫിയയും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഷാന്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ ചുറ്റികകൊണ്ട് അൽത്താഫിന്റെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സഫിയയ്ക്കും ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിയേറ്റു. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സഹോദരി ആഷ്നിയെയും മുത്തശ്ശി സൈനബയെയും ഷാൻ മർദിച്ചു.

