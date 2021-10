‘ക്രേ ആർക്ക്’, ഓള്‍ ബ്ലാക്ക് പാർട്ടി, ഡിജെ; ലഹരി രാവ്; യുവതികൾ വ്യവസായികളുടെ മക്കൾ

മുംബൈ∙ ആഡംബര കപ്പലിൽ ലഹരി പാർട്ടിക്കിടെ പിടിയിലായവരിൽ ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെ മക്കളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പിടിയിലായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഡൽഹി സ്വദേശികളാണ്. ഇവർ വ്യവസായികളുടെ മക്കളാണെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലഹരിപ്പാർട്ടി നടക്കുന്നെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് കോർഡില ക്രൂസ് കപ്പലിൽനിന്ന് 11 പേരെയാണ് എൻസിബി പിടികൂടിയത്. ഇതിൽ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനുമുണ്ട്.

ആര്യന്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്ത എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, ആര്യനെ അതിഥിയായിട്ടാണ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നു. പാർട്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആര്യൻ പണം നൽകിയിട്ടില്ല. തന്റെ പേരുപയോഗിച്ചാണ് സംഘാടകർ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് ആര്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ആര്യന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് അബ്രാസ് മെർച്ചന്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



സംഗീത പരിപാടിയുടെ മറവിൽ ‘ആഘോഷരാവ്’



ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ഫാഷൻ ടിവിയാണ് പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബോളിവുഡ്, ഫാഷൻ, ബിസിനസ് രംഗത്തെ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒക്ടോബർ രണ്ടു മുതൽ നാലു വരെ ‘ക്രേ ആർക്ക്’ എന്ന പേരിൽ സംഗീത പരിപാടിയായാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത്.



ക്രേ ആർക്ക് ബൈബിൾ എന്ന പേരിൽ 14 പജുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് കപ്പലിൽ പരിപാടിക്ക് എത്തിയവർക്ക് ഫാഷൻ ടിവി അധികൃതർ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ പാർട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികൾ, മറ്റ് ആകർഷണങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം.

മയാമി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡിജെ സ്റ്റാൻ കോലെവ്, പ്രമുഖ ഡിജെമാരായ ബുൾസീ, ബ്രൗൺകോട്ട്, ദീപേഷ് ശര്‍മ എന്നിവരുടെ സംഗീത പരിപാടികളും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഡിജെ, മൊറോക്ക ഡിജെ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ എഫ്ടിവി പൂൾ പാർട്ടി, രണ്ടാം ദിനം രാത്രി എട്ടു മുതൽ പ്രത്യേക അഥിതികള്‍ക്കായി ഓള്‍ ബ്ലാക്ക് പാര്‍ട്ടി എന്നിവയും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.



ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ഇതിൽ ലഹരിയോ മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഔദ്യോഗിക മാർഗനിർദേശമായാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. കപ്പലിലെ പാർട്ടിയുടെ സംഘാടകരെയും എൻസിബി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചു. ഫാഷൻ ടിവി ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഖാഷിഫ് ഖാനെയും ചോദ്യം ചെയ്യും.



രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഷംമാറി എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ പിടിയിലായത്. കപ്പലിൽനിന്ന് കൊക്കെയ്ൻ, ഹഷീഷ്, എംഡിഎംഎ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നിരോധിത ലഹരിമരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.



