കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു: ‘എനിക്ക് ബിഎംഡബ്ല്യു വാങ്ങാനല്ല ഞാൻ ഇതു തുടങ്ങുന്നത്. എന്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ബിഎംഡബ്ല്യു വാങ്ങാനാണ്...’ അതു വർഷം 2010 ആയിരുന്നു. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ഗിരീഷ് മാതൃഭൂതം. ഫ്രഷ്‌വർക്സ് എന്ന ചെന്നൈ കമ്പനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് നാസ്ഡാക്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അതിലെ 500 ജീവനക്കാരാണ് കോടിപതികളായത്. അതിൽ 70 പേരുടെ പ്രായം മുപ്പതിൽ താഴെയാണ്.

350 കോടിയായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ മൂല്യം ഇന്ന് 1300 കോടിയിലേറെ. ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് കമ്പനിക്ക്. ഹോണ്ടയും തോഷിബയും പോലുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ വരെ ഫ്രഷ്‌വർക്സിന്റെ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ (Software as a service or SaaS) കമ്പനികളിലൊന്നാണ് ഇന്നു ഫ്രഷ് വർക്സ്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്നു ലോകത്തിനു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഗിരീഷ്.

സ്വയം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി

ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ഗിരീഷ് കുട്ടിയായിരിക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും വേർപിരിഞ്ഞു. സ്വയം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയായി. അതു ശരിയായാലും തെറ്റായാലും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലേ തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു തുടങ്ങാൻ ലഭിച്ച സാഹചര്യം നല്ലൊരു പരിശീലനമായി. തീരുമാനങ്ങളെടുത്തപ്പോൾ ചിലതു തെറ്റി, ചിലതു ശരിയായി. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളേക്കാളും കൂടുതൽ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു.

ഗിരീഷ് മാതൃഭൂതം. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ വേണ്ടത്ര മാർക്ക് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഗിരീഷ് പഴിയും പരിഹാസവും കേട്ടു. ‘നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം, റിക്ഷ വലിക്കാനല്ലാതെ’ എന്നു പുച്ഛിച്ച ബന്ധുക്കളുടെ വാക്കുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗിരീഷ് എവിടെയുമെത്തില്ലായിരുന്നു. എഴുതിത്തള്ളിയവരെ എതിർക്കാനൊന്നും ആ കുട്ടി പോയില്ല. അതുപക്ഷേ തീയായി ഉള്ളിൽക്കിടന്നു. അതൊക്കെയായിരുന്നു വളരാനുള്ള ഇന്ധനം.

കൂട്ടുകാരൊക്കെ സുരക്ഷിതമായ ജോലികളിൽ കനത്ത ശമ്പളവും സൗകര്യങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ സ്വന്തം ഹൃദയം പറഞ്ഞതിനു മാത്രമാണ് ഗിരീഷ് കാതുകൊടുത്തത്. യുഎസിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്കു പോന്നതും ആ ഹൃദയവിളി കേട്ടാണ്.

കടുത്ത സിനിമാപ്രേമിയായ ഗിരീഷ് ‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സി’ൽ മാധവൻ അവതരിപ്പിച്ച ഫർഹാൻ എന്ന കഥാപാത്രം പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ‘എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനു പണമുണ്ടാകില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടെന്താ? ഒരു വന്യജീവി ഫൊട്ടോഗ്രാഫറായാൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കും’. ഗിരീഷും അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും പണത്തിനു പിന്നാലെ പോയില്ല. എപ്പോഴും ഇഷ്ടങ്ങൾ‌ക്കു പിന്നാലെ പോയി. എന്നിട്ടും പണം പിന്നാലെയെത്തി.

പടവുകൾ ഓരോന്നായി ഓടിക്കയറി

ശിവ് നാടാരുടെ എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസിലും ശ്രീധർ വേമ്പുവിന്റെ സോഹോയിലും പണിയെടുത്ത നാളുകൾ, പിന്നീടു സംരംഭകനായപ്പോൾ ഗിരീഷിനു തുണയായി. സോഹോയിലെത്തും മുൻപ് വെറുമൊരു ജാവാ പ്രോഗ്രാമർ മാത്രമായിരുന്നു ഗിരീഷ്. 2010ൽ അവിടം വിടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ട് മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.

സോഹോയിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗിരീഷിനു പ്രൊഡക്ട് മാനേജരാകാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതറിഞ്ഞ ഗിരീഷ് ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ പ്രോഡക്ട് മാനേജരെന്നു ഗൂഗിൾ ചെയ്തു നോക്കുകയായിരുന്നു!. എല്ലാം അതിവേഗം പഠിച്ചെടുത്ത് പടവുകൾ ഓരോന്നായി ഓടിക്കയറി.

ഫ്രഷ്‌വർക്‌സ് നാസ്‌ഡാക്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

യുഎസിൽനിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഗിരീഷ് ടിവിയടക്കമുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് അയച്ചു. സാംസങ്ങിന്റെ 40 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ടിവി വീട്ടിലെത്തിയത് പൊട്ടിത്തകർന്നാണ്. ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരുന്നതിനാൽ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, പറഞ്ഞ രേഖകളെല്ലാം ഹാജരാക്കിയിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് തുക കൊടുക്കാൻ കമ്പനി തയാറായില്ല. ‌

ഇമെയിലുകളും ഫോൺ വിളികളും നിത്യേനെയെന്നോണം നടന്നിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി വിശദമായി കുറിപ്പിട്ടു. പൊട്ടിയ ടിവിയുടെ പടവും കമ്പനിയുടെ പ്രതികരണവുമെല്ലാം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഗിരീഷ് അറിഞ്ഞതുതന്നെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെത്തന്നെ കുറിപ്പിട്ടത്. എന്തായാലും അതേറ്റു. അന്നുതന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ടുവന്ന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

രജനീകാന്തിനൊപ്പം ഗിരീഷ്.

കമ്പനികളിൽനിന്ന് അധികാരം ഉപയോക്താവിന്റെ കൈകളിലെത്തുന്നത് അറിഞ്ഞ ഗിരീഷ് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത മണത്തു. ഫ്രഷ്‌ഡെസ്ക് എന്നുപേരിട്ട ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പിറന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഉൽപന്നത്തിന്റെയും കമ്പനിയുടെയും പേര് അന്ന് ഫ്രഷ്‌ഡെസ്ക് എന്നുതന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് കമ്പനി ഫ്രഷ്‌വർക്സായി മാറിയത്. കൂട്ടുകാരൻ ഷാൻ കൃഷ്ണസ്വാമിക്കൊപ്പം ചേർന്നാണ് ഗിരീഷ് കമ്പനി തുടങ്ങിയത്.

'സിനിമ പോലെ സ്പോർ‌ട്സും ഹരമാണ്'

‘ഒളിംപിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലീറ്റിനെപ്പോലെയാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്’ നാസ്ഡാക്കിൽ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഗിരീഷ് ആ അനുഭവം പങ്കിട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. സിനിമ പോലെ സ്പോർ‌ട്സും ഹരമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്. ഫുട്ബോളിനു വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാൻ എഫ്സി മദ്രാസ് തുടങ്ങിയ ഗിരീഷ് ക്രിക്കറ്റിനായി ട്രിച്ചി പ്രീമിയർ ലീഗും സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾക്കായി റസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമിയും തുടങ്ങി.

സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനീകാന്തിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ ഗിരീഷ് പക്ഷേ ഒരു കമ്പനി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സൂപ്പർസ്റ്റാർ സിഇഒയെക്കൊണ്ടു മാത്രം ആകില്ലെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കൂട്ടായ്മയാണ് കരുത്ത്. മികച്ചൊരു ടീമിനെ ഫ്രഷ്‌വർക്സിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഗിരീഷ് അവർ കമ്പനിക്കു വേണ്ടി ചിന്തിയ വിയർപ്പ് പാഴാകരുതെന്നു കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം കമ്പനിയിൽ ഓഹരി വിഹിതം നൽകി. കമ്പനിയുടെ മൂല്യം കൂടിയപ്പോൾ അവർ കോടിപതികളാവുകയും ചെയ്തു.

