പിടിച്ചുനിന്നത് ‘മായാവതി ഫാക്ടർ’ മാത്രം; ഇന്ത്യയിൽ വാഴില്ലേ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍?

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നി അധികാരമേറ്റിട്ട് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. രാംദാസിയ സിഖ് സമുദായാംഗമായ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തു മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്ന ദലിത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തിയാണ്. ഛന്നി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽനിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയത് 8 പേർ മാത്രം. അവരിൽത്തന്നെ കാലാവധി തികച്ചത് ഒരാൾ മാത്രം. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഏതാനും മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും മാത്രമാണ് അധികാരത്തിലിരുന്നത്. രാജ്യത്തെ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആ ചരിത്രത്തിലൂടെ...

ആദ്യം സഞ്ജീവയ്യ



ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡി.സഞ്ജീവയ്യ ആണ് ദലിത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി. 1960 ജനുവരി 11നാണ് സഞ്ജീവയ്യ അധികാരമേറ്റത്. 1962 മാർച്ച് 12 വരെ അദ്ദേഹം ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ തുടർന്നു. കർണൂൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സ‍ഞ്ജീവയ്യ മദ്രാസ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 1950–52 കാലത്തെ ഇടക്കാല പാർലമെന്റംഗമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1962ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) പ്രസിഡന്റുമായി. ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ദലിത് സമുദായാംഗവും സഞ്ജീവയ്യ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി സർക്കാരിൽ (1964–66) തൊഴിൽ മന്ത്രിയുമായി. 1971ലും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡി.സഞ്ജീവയ്യ. ചിത്രം: വിക്കിപീഡിയ

ബിഹാറിൽ 3 പേർ

ബിഹാറിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭോലാ പാസ്വാൻ ശാസ്ത്രി, റാം സുന്ദർദാസ്, ജീതൻ റാം മാഞ്ചി എന്നിവർ. 1968–71 കാലയളവിൽ 3 തവണ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ഭോലാ പാസ്വാൻ ശാസ്ത്രി. കോൺഗ്രസുകാരനായ അദ്ദേഹം ബിഹാറിലെ ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. 1968 മാർച്ച് 22 മുതൽ ജൂൺ 29 വരെ 100 ദിവസമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി. രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത കാരണം ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു രാജിവച്ചു. തുടർന്നു രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്കു പോയ സംസ്ഥാനം 1969ൽ വീണ്ടും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടു.

കോൺഗ്രസ് തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തിയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തതു ഹരിഹർ സിങ്ങിനെ. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഹരിഹർ സിങ് രാജിവച്ചു. ഇതോടെ വീണ്ടും ഭോലാ പാസ്വാൻ ശാസ്ത്രിക്ക് അവസരം കൈവന്നു. 1969 ജൂൺ 22ന് അധികാരമേറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും വെറും 13 ദിവസം മാത്രമേ ഭരണത്തിലിരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാകാതെ ജൂലൈ 4ന് രാജിവച്ചു. മൂന്നാം അവസരം ലഭിച്ചത് 1971ൽ. ജൂൺ 2ന് ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണ 7 മാസത്തോളം (1972 ജനുവരി 9 വരെ) ഭരണാവസരം സാധിച്ചു. 1972ൽ രാജ്യസഭാംഗമായ അദ്ദേഹം ഒരു മാസത്തോളം (1978ൽ) രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ റോളും വഹിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായിരുന്നു.



സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി റാം സുന്ദർദാസ് ബിഹാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് 1979ൽ. കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഴി പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം 1957 മുതൽ പലതവണ ഹാജിപ്പുർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു. ജനതാപാർട്ടി പ്രതിനിധിയായാണു മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. 1979 ഏപ്രിൽ 21ന് ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹം 1980 ഫെബ്രുവരി 17ന് രാജിവച്ചു. തുടർന്നു നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും ദേശീയ തലത്തിൽ ജനതാ സർക്കാരിനുണ്ടായ പ്രതിഛായാ നഷ്ടവും എല്ലാംകൂടെയായി അധികാരത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 1991ൽ ഹാജിപ്പുരിൽനിന്നു റാം വിലാസ് പാസ്വാനെ തോൽപിച്ചു ലോക്സഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 2009ലും പാസ്വാനെ തോൽപിച്ചു ലോക്സഭയിലെത്തി. അന്നദ്ദേഹം ജനതാദൾ (യു) അംഗമായിരുന്നു. 2014ലും മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.



മഹാദലിത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീതൻ റാം മാഞ്ചി 1980ലാണ് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 1980-1990 കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ്, ആർജെഡി സർക്കാരുകളിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന മാഞ്ചി പിന്നീടു ജെഡിയുവിൽ ചേർന്നു. 2014ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തെ തുടർന്നു നിതീഷ് കുമാർ രാജിവച്ചതോടെ, നിതീഷ് മന്ത്രിസഭയിലെ പട്ടികജാതി - വർഗ ക്ഷേമ മന്ത്രിയായിരുന്ന മാഞ്ചിക്കു മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കു വഴിയൊരുങ്ങി. മേയ് 20ന് അധികാരമേറ്റു.

ജീതൻ റാം മാഞ്ചി. ചിത്രം: PTI

ബിഹാറിലെ മറ്റു ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ വിധി തന്നെയാണു മാഞ്ചിയെയും കാത്തിരുന്നത്. അധികാരത്തിലേറി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിതീഷും മാഞ്ചിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നത രൂക്ഷമായി. ഈ ഭിന്നത 2015 ഫെബ്രുവരിയോടെ ക്ലൈമാക്സിലെത്തി. രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ജെഡിയു നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം തള്ളിയ മാഞ്ചി ഫെബ്രുവരി 7ന് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗവർണറോടു ശുപാർശ ചെയ്തു. നിതീഷ് കുമാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 15 മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ജെഡിയു എംഎൽഎമാർ യോഗം ചേർന്നു നിതീഷിനെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മാഞ്ചിയെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.



ഇതോടെ ഉടലെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ രണ്ടാഴ്ചയോളം നീണ്ടു. ഒടുവിൽ, ഫെബ്രുവരി 22ന്– നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസവോട്ടിനു നിശ്ചയിച്ച ദിവസം, വോട്ടെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് ജീതൻ റാം മാഞ്ചി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. തുടർന്നു നിതീഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് മാഞ്ചിയും അനുയായികളും ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച (ഹം) സെക്കുലർ എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു എൻഡിഎയിൽ ചേർന്നു. 2018ൽ മുന്നണി വിട്ട് ആർജെഡി– കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിലേക്കു ചേക്കേറി. ഈ സഖ്യത്തിൽനിന്നു പിൻമാറി 2020ൽ എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായി വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തി.



രാജസ്ഥാനിൽ പഹാഡിയ മാത്രം

ഈ വർഷം മേയ് 20ന് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച ജഗന്നാഥ് പഹാഡിയ രാജസ്ഥാനിൽ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവായ അദ്ദേഹം 1980 ജൂൺ 6 മുതൽ 1981 ജൂലൈ 13 വരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത്. 4 തവണ ലോക്സഭയിലേക്കും 2 തവണ രാജ്യസഭയിലേക്കും 4 തവണ രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1969–77 കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയായും തൊഴിൽ, വാർത്താവിനിമയ, ഭക്ഷ്യ ഉപമന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. 1989–90 ൽ ബിഹാറിലും 2009–14 ൽ ഹരിയാനയിലും ഗവർണറായിരുന്നു. 1988–89ൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി.

ജഗന്നാഥ് പഹാഡിയ. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരേയൊരു ഷിൻഡെ

പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ സുശീൽകുമാർ ഷിൻഡെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക മുഖ്യമന്ത്രി. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ലോക്സഭാ നേതാവുമൊക്കെയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളിലൊരാളാണ്.

മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കെ 1971ൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ ഷിൻഡെ സോലാപുരിൽനിന്നു പലവട്ടം നിയമസഭയിലും ലോക്സഭയിലുമെത്തി. 1974 മുതൽ 92 വരെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 1992ലും 2006ലും രാജ്യസഭാംഗമായി.1998, 99 വർഷങ്ങളിൽ ലോക്സഭയിലും അംഗമായി. ഇതിനിടെ, 2002ൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൈറോൺ സിങ് ഷെഖാവത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചു. 2003 ജനുവരി 18 മുതൽ 2004 നവംബർ 4 വരെയാണു മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വഹിച്ചത്.

സുശീൽകുമാർ ഷിൻഡെ. ചിത്രം: PTI

2004ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു വിലാസ്റാവു ദേശ്മുഖിനു വേണ്ടി വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ദലിതനായ ഷിൻഡെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതിനോടു കോൺഗ്രസിലെ മറാഠാ വിഭാഗത്തിന്റെ താൽപര്യക്കുറവു തന്നെയാണു പുറത്തേക്കു വഴിവച്ചത്. കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ ഉന്നത പദവി നൽകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഗവർണറായാണു നിയമനം കിട്ടിയത്. 2006ൽ മൻമോഹൻ സിങ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഊർജമന്ത്രിയായ ഷിൻഡെയുടെ പ്രവർത്തനം പിന്നീടു ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. രണ്ടാം മൻമോഹൻ മന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായ അദ്ദേഹം 2012ൽ പ്രണബ് മുഖർജി രാഷ്ട്രപതി ആയതോടെ ലോക്സഭാ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനവും തേടിയെത്തി.



മായാവതി ഇഫക്ട്



ഇന്ത്യയിൽ ദലിത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മുഖമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി മായാവതിയുടേത്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ ദലിത് വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അവർ നാലു തവണ അധികാരത്തിലെത്തി. 1984ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൈരാന മണ്ഡലത്തിൽ കാൻഷിറാമിന്റെ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് അരലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതോടെയാണ് യുപി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ‘മായാവതി ഫാക്ടർ’ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നത്.



ജഗ്ജീവൻ റാമിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു 1977ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണു മായാവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. അന്നവർ നിയമവിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. പ്രമുഖ ദലിത് നേതാവായിരുന്ന കാൻഷിറാമിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട മായാവതി പിന്നീടങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായിയായി. 1984ൽ കൈരാനയിലും 1985ൽ ബിജ്നോർ, 1987ൽ ഹരിദ്വാർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തുടർച്ചയായി തോറ്റെങ്കിലും പതറിയില്ല. 1989ൽ ബിജ്നോറിൽനിന്നു ലോക്‌‌സഭയിലെത്തി. 1994ൽ രാജ്യസഭാംഗവുമായി.



മായാവതി.

യുപിയിൽ 1995ൽ ബിജെപിയോടു ചേർന്നു ബിഎസ്പി ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മറ്റൊരു പേര് പാർട്ടിക്കു മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1995ൽ ജൂൺ 3ന് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ദലിത് വനിതയായി അവർ. യുപിയുടെ ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിയും. അധികാരക്കസേരയിൽ പക്ഷേ അധികകാലം ലഭിച്ചില്ല. ഒക്ടോബർ 17നു രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. 1996ൽ ലോക്സഭാംഗമായി. 1997 മാർച്ച് 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 21 വരെയായിരുന്നു രണ്ടാം തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. പിന്നീട് 98ലും 99ലും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയം.



‌‌2002ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുപിയിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ബിജെപി പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ മേയ് 3നു വീണ്ടും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയെങ്കിലും മായാവതിയെ കാത്തിരുന്നത് പഴയ വിധി തന്നെയായിരുന്നു. 2003 ഓഗസ്റ്റ് 28നു പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ 2007ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തിലെത്തിയ അവർ 2007 മേയ് 13ന് നാലാം തവണ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തി.

കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി 2012ൽ അധികാരമൊഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി സ്വന്തം പേരിലെഴുതിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്ത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന പദവിയും കൂടുതൽ കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന പദവിയും. 2012 മുതൽ 2017 വരെ രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു. അഴിമതി, സ്വജനപക്ഷപാതം, സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനു കോഴ തുടങ്ങി വിവാദങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അവഗണിക്കാനാകാത്ത ശക്തിയാണു മായാവതി.



