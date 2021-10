കാബൂൾ∙ താലിബാന്റെ ഒത്തൊരുമയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചൈന. ഷാങ്ഹായി രാജ്യാന്തര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈന– ദക്ഷിണേഷ്യ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ല്യു സോങ്‌യി ചൈനീസ് സർക്കാർ അനുകൂല പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഗ്ലോബൽ ടൈംസിനു നൽകിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ

എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് താലിബാനുള്ള കഴിവിൽ സോങ്‌യി സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കാർ രൂപീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ താലിബാനൊപ്പം കാലങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്ന ചൈനയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും സഹകരണം തേടുന്നത് ഉചിതമാകുമെന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം നേടുന്നതിൽ താലിബാന്റെ ഇടക്കാല സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിലും ആഭ്യന്തര വിദേശ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിലുും താലിബാന് ചൈനയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും സഹകരണം വേണ്ടതുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ താലിബാന്റെ വാക്കുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അവർ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേക നയങ്ങളാകും നടപ്പാക്കുമെന്നത് വ്യക്തമല്ല – ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത്. അഫ്ഗാൻ താലിബാന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഐക്യം നിലനിർത്തുകയെന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർക്കാർ രൂപീകരണമാണ് മറ്റൊന്ന്, അധികരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമം അഭയാർഥി പ്രവാഹത്തിനും മറ്റും ഇടയാക്കിയേക്കാം. രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ആർജിക്കാനാകുമെന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ശത്രുശക്തികളുടെ വിദ്വേഷം, ഉപരോധം തുടങ്ങിയവയും ഭാവിയിൽ നേരിടേണ്ടതായി വരാം.

പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും മുൻനിർത്തി പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും അഫ്ഗാൻ താലിബാനൊപ്പം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ലേഖനം എടുത്തു പറയുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ ഭരണം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തത് ചൈനയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും കൂടി വിജയമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ലേഖനം താലിബാന്റെ മുന്നേറ്റം യുഎസിന്റെയും പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും തന്ത്രപരമായ പരാജയമാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.

English summary: China's official think-tank casts doubt on Taliban's unity, ability to form inclusive Afghan govt