ലഹരിക്കു വേണ്ടി ഭിക്ഷയെടുത്ത ഗ്ലാമർ ഗേൾ; ഗൗരി ഖാനും മരിജുവാനയും തമ്മിലെന്ത്?

ദേഹം മുഴുവൻ കീറി വരഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പാടുകൾ.

ചിലതു വ്രണങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ജടകെട്ടിയ മുടി. മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ദേഹം.

ടി–ഷർട്ടും പാവാടയുമണി‍ഞ്ഞു ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ ഭിക്ഷ തേടുന്ന യാചിക്കുന്ന യുവതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ്. തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഫാഷൻ, പരസ്യ മേഖലകളിൽ കത്തിപ്പടർന്നുനിന്ന ഒന്നാംകിട മോഡൽ ഗീതാഞ്ജലി നാഗ്പാൽ ! ബോളിവുഡ് പാർട്ടികളിലെ ഗ്ലാമർ ഗേൾ!

ലഹരിക്കടിമയായ ഗീതയ്ക്കു ജീവിതം കൈവിട്ടു പോയതും റാംപിലെ ഫ്ലാഷ് ബൾബുകളുടെ തിളക്കത്തിൽനിന്ന് വഴിയോരത്തെ കീറച്ചാക്കിലേക്ക് അവൾ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടതും നമ്മെ അമ്പരപ്പിച്ചു വാർത്തയായത് 2007ലാണ്.

അന്നു മാധ്യമങ്ങളിലാകെ നിറഞ്ഞിരുന്നു ബോളിവുഡിലെയും ഫാഷൻ ലോകത്തെയും ലഹരി ബന്ധങ്ങളും ഉന്മാദവിരുന്നുകളും കുത്തഴിഞ്ഞ രീതികളും എല്ലാം. അതിനും എത്രയോ മുൻപുതന്നെ ബോളിവുഡ്– അധോലോക ബന്ധങ്ങളും ലഹരി ഇടപാടുകളും ഇവിടെ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. താരങ്ങൾക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ അതിസമ്പന്നരും കായിക രംഗത്തുള്ളവരും ബിസിനസുകാരുമെല്ലാം ചേരുന്ന രാപ്പാർട്ടി സിൻഡിക്കറ്റുകളും പലവട്ടം വാർത്തകളായിരുന്നു. പക്ഷേ, വാർത്തകൾക്കപ്പുറം നടപടികൾ ഒന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രം. 14 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കിങ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ അറസ്റ്റിലായപ്പോഴും, രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയയെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ചോദ്യം ബാക്കി.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും തായ്‌ലൻഡിലും കൊളംബിയയിലും ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലുംനിന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും വന്നിറങ്ങുന്ന ടൺ കണക്കിനു ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങു കേരളത്തിലെ കൊച്ചു മുറുക്കാൻ കടകളിലേക്കു വരെ എത്തുന്നു. ഗുളികകളും ഇൻജക്‌ഷനുകളും നാവിലൊട്ടുന്ന സ്റ്റിക്കറുകളും പുകച്ചുരുളുകളുമായി കൊച്ചുകുട്ടികളെ മുതൽ പിടികൂടുന്നു, മരണത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നു. ലഹരി തലയ്ക്കു പിടിച്ചവരെക്കൊണ്ടു നാടു നിറയുന്നു. മദ്യം സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യവരുമാനമാകുന്ന നാട്ടിൽ ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപാരം ഒരു പറ്റം സ്വകാര്യ വമ്പന്മാരുടെ കുത്തകയാകുന്നു.

ആര്യൻ ഖാൻ എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിൽ.

പാർക്കിൽ താമസിച്ച് ഗീതാഞ്ജലി, ലഹരിക്കു വേണ്ടി ശരീരം വിറ്റു

നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകളായിരുന്നു ഗീതാഞ്ജലി നാഗ്പാൽ. ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ ലേഡി ശ്രീറാം കോളജിലായിരുന്നു പഠനം. ഫാഷൻ ലോകത്തു പേരെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി മുംബൈയിലെത്തിയ അവൾ പല ഏജൻസികളിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവസരം കാത്തു നിന്നു. ഇതിനിടെയാണ്, ബോളിവുഡ്– ഫാഷൻ–പരസ്യ കോക്കസിലെ ചിലരെ പരിചയപ്പെടുന്നതും വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതും. ക്ലബുകളിലും പാർട്ടികളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാകുക, അവിടെയെത്തുന്ന ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടുക. ആദ്യമായി ഫാഷൻ ഷോയിൽ റാംപിൽ നടന്നപ്പോൾതന്നെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ ഗീതയെ ശ്രദ്ധിച്ചു. നല്ല ഉയരം, മോഡലിനു വേണ്ട ശരീരഘടന, മനോഭാവം– പിന്നീടങ്ങോട്ട് മോഡലിങ് രംഗത്തെ റാണിയായി ഗീത. ‌‌

തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെയായിരുന്നു വിവാഹവും കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവും. കൈനിറയെ പണം, പുകഴ്ത്താൻ ചുറ്റും ഏറെപ്പേർ, സമ്പന്നരുടെ മക്കളുമായി ചങ്ങാത്തം, രാവെളുക്കുവോളം നീളുന്ന ലഹരി പാർട്ടികൾ – ഇതിനിടയിൽ അവൾക്കു സ്വയം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. മദ്യവും ലഹരിമരുന്നും കൊരുത്ത കെണിയിൽപ്പെട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഷോകൾക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെയായി. ഇതോടെ, ചുമലിലേറ്റിയിരുന്നവർ ഒറ്റയടിക്ക് അവളെ താഴെയിട്ട് പുതിയ റാണിയെത്തേടിപ്പോയി. ലഹരിമരുന്നു വാങ്ങാനായി ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റു പെറുക്കി. അക്രമാസക്തയാകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഭർത്താവ്, കുഞ്ഞുമായി ജർമനിയിലേക്കു പോയി. ആദ്യനാളുകളിൽ ചിലരെല്ലാം കടം കൊടുത്തു പിന്നീട് അതും നിന്നതോടെ പട്ടിണിയായി. ‌‌

ആഹാരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗീതയ്ക്ക് ആവശ്യം ലഹരിയായിരുന്നു. അതിനുള്ള പണം കിട്ടാനായി തെരുവുകളിലെ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു. പാർക്കുകളിലും അമ്പലവരാന്തയിലുമായിരുന്നു ഉറക്കം. ലഹരി ഉപയോഗത്തിനൊപ്പം മനസ്സിന്റെ താളവും തെറ്റിത്തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പുലമ്പിക്കൊണ്ട് ഭിക്ഷ തേടാൻ ആരംഭിച്ചു. വനിതാക്ഷേമവകുപ്പാണ് ഗീതാഞ്ജലിയെ ഏറ്റെടുത്ത് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഹരിദ്വാറിലേക്കു പോയതായി കേട്ടിരുന്നു. ഫാഷൻ രംഗത്തെ താളം തെറ്റിയ രീതികളിൽ ജീവിതം നഷ്ടമായ മോഡലുകളുടെ കഥപറയുന്ന ‘ഫാഷൻ’ എന്ന സിനിമയിൽ ഗീതയെപ്പോലെ ഒട്ടേറെപ്പേരെ കാണാം.

ഫാഷൻ സിനിമയിലെ രംഗം (ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സ്)

കരീന–കരിഷ്മമാരുടെ കസിൻ ശിവാനി കപൂറിന്റെ കഥ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. പലവട്ടം ലഹരിമുക്ത ചികിത്സ നടത്തിയ ശേഷമാണു ശിവാനി പതിയെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നത്. പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും യൗവനവും ആരോഗ്യവും കരിയറുമെല്ലാം നഷ്ടമായിരുന്നു. ഏതാനും ഭോജ്പുരി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം മുംബൈയിൽ ബോളിവുഡ് തിളക്കവും മോഡലിങ് രംഗത്തെ കുതിപ്പും സ്വപ്നം കണ്ടെത്തിയ മിതാലി ശർമയും വഴിയോരത്തു ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതു നാം കണ്ടു. നടിയായിരുന്ന ശ്വേത ബസു പ്രസാദ് ആകട്ടെ, ലൈംഗികത്തൊഴിലിലേക്കു തിരിയുകയും പിന്നീട് പുനരധിവാസത്തിലൂടെ ലഹരിയും അനാശാസ്യജീവിതവും ഒഴിവാക്കി തിരികെയെത്തുകയുമായിരുന്നു.

എല്ലാം ഷാറുഖ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ?

ബോളിവുഡിലെ കിങ് ഖാൻ ഷാറുഖ് ഖാനും ഭാര്യ ഗൗരി ഖാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു പങ്കെടുത്ത അഭിമുഖം ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. വലിക്കാം, കുടിക്കാം, പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ പോകാം, സെക്സ് ആസ്വദിക്കാം, ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നെല്ലാം രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾതന്നെ മകനു ‘പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്’ സ്റ്റൈലിഷായി പറയുന്ന ഷാറുഖിനെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കാണാം. അതെല്ലാം ചിരിയോടെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഭാര്യയെയും. മുൻകാല നടി സിമി ഗെയർവാളിന്റെ ‘റൊൺഡിവു’ ഷോയായിരുന്നു അത്. എനിക്കുറപ്പാണ്, താങ്കൾ മകനെ ലാളിച്ചു വഷളാക്കുമെന്ന് എന്ന സിമിയുടെ വാക്കുകൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണു ഷാറുഖ് മകനു കൊടുക്കുന്ന ‘അതിരില്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ’ത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്. ‘ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമാനമായിക്കാണും’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ താരമക്കളുടെ ലഹരിപ്പാർട്ടികളെക്കുറിച്ചു കമന്റുകളും നിറയുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ബെർലിൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ മരിജുവാനയുമായി ഗൗരി ഖാനെ (ആര്യന്റെ അമ്മ) തടഞ്ഞുവച്ചതായി വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ഋത്വിക് റോഷന്റെ മുൻ ഭാര്യ സുസാൻ ഖാനും സംഘവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്രേ. ലഹരിപ്പാർട്ടികളും ലഹരിയു‌ടെ പേരിലുള്ള കസ്റ്റഡിയുമെല്ലാം വ്യാജറിപ്പോർട്ടുകളാണെന്നു ഗൗരി തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമായി ഗോസിപ്പുകൾ പലതു പ്രചരിച്ചു.

ഷാറുഖ് ഖാനും ഗൗരി ഖാനും.

സഹോദരി സുഹാന ഖാൻ സിനിമാഭിനയ മോഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ, ആര്യൻ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാനാണു താൽപര്യം കാണിച്ചത്. തയ്ക്വാൻഡോയിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റും മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന ഗോൾഡ് മെഡലുമുള്ള, ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ അതീവ താൽപര്യമുള്ള ആര്യനു സിനിമാ സംവിധാനമാണത്രേ താൽപര്യം.

ഷാറുഖിന്റെ പുകവലിച്ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴായി പത്രങ്ങളിലും ടിവി ചാനലുകളിലും വന്നിട്ടുള്ളതു മാധ്യമ ഫൊട്ടോ/വിഡിയോഗ്രഫർമാർ എടുത്തതാണെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് ഉന്മത്തനായതിന്റെ സെൽഫിയെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത് ആര്യൻ സ്വയമാണ്. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ മകളുടെ മകൾ നവ്യ നവേലിയുമായുള്ള വ്യാജ വിഡിയോയും ഇതിനിടെ പ്രചരിച്ചു. നവ്യയുടെയും ആര്യയുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഡിയോ ആയിരുന്നു അതെന്നു പിന്നീടു തെളിയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, വല്ലാത്തൊരു ഗോസിപ്പ് ആര്യനെതിരെ പ്രചരിച്ചതു തന്നെയും കുടുംബത്തെയും മാനസികമായി തളർത്തിക്കളഞ്ഞെന്നു ഷാറുഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഷാറുഖിന്റെ ഇളയമകൻ അബ്‌റാം യഥാർഥത്തിൽ ആര്യനു വിദേശ കാമുകിയിൽ ഉണ്ടായതാണെന്നതായിരുന്നു അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആ വാർത്ത. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും നേരിട്ടുള്ള പ്രതികരണവുമായി ആര്യൻ രംഗത്തു വന്നിട്ടില്ല. വിദേശത്തും ഇന്ത്യയിലുമായി പാർട്ടികളും ചങ്ങാതിക്കൂട്ടവുമൊത്തുള്ള യാത്രകളും അത്യാഡംബര ജീവിതവുമായി മറ്റൊരു ലോകത്തായിരുന്നു. ആര്യൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയോ അത് ആ യുവാവിനെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാകും എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ ഫോളോവേഴ്സുള്ള ആര്യനെയും മറ്റും അനുകരിക്കുന്ന കൗമാ‌രക്കാർക്കു ജീവിതം നഷ്ടമാകും എന്നതാണു പ്രശ്നം. ലഹരിയും വഴിവിട്ട ജീവിതവും അരാജകത്വവും പുകവലിയും മദ്യപാനവും ലൈംഗികതയും മാത്രമാണു ജീവിതമെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ടെന്നതാണു പ്രശ്നം. യുവത്വത്തിന്റെയും സ്റ്റൈലിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പര്യായമായി ലഹരി മാറുന്നതാണു പ്രശ്നം.

ആര്യൻ ഖാൻ (ഇടത്), ലഹരി റെയ്‌ഡ് നടന്ന ആഡംബര കപ്പൽ (വലത്)

ആര്യൻ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല, ആര്യനെപ്പോലെയുള്ള ഓരോ യുവാവും ലഹരിയിൽ നശിക്കുന്നതിലാണു ദുഃഖം. ശരിയാണ്, ബോളിവുഡിലെ ലഹരി ഉപയോഗം മാത്രമാണ് അവയുടെ ‘സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ്’ കൊണ്ടു വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു സ്കൂളിൽ അയയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ജോലി തേടി നഗരത്തിലെത്തി ലഹരി വിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നവർ വരെയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ നാം കാണുന്നില്ല. ആര്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമീർ വാങ്കഡെ പറയുന്നതു പോലെ, കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ കോടികളുടെ ലഹരിവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തത് പലരും റിപ്പോർട്ട് പോലും ചെയ്തില്ല. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഇന്ത്യയുടെ ലഹരി തലസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദിവസവും വിൽക്കുന്ന ലഹരിക്കു കയ്യും കണക്കുമില്ലാതായിരിക്കുന്നു.

സ‌ാദാ തപാലിലും എയർ തപാലിലും വരെ ലഹരി

സ്പെയിൻ, ക്രൊയേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് കൂടുതലായി ലഹരിമരുന്നു കേരളത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എത്തുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി അവിടെനിന്ന് അതിർത്തി കടന്നു വരുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ. ഓരോ ദിവസവും കിലോക്കണക്കിനു ലഹരി മരുന്നു പിടികൂടുമ്പോൾ ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ വിപണിയിലെത്തുന്നതു ടൺ കണക്കിനാണ്. സ്മാർട് സാങ്കേതിക വിദ്യ‌കളുടെ സഹായത്തോടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾ വഴിയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ലഹരി വാങ്ങലും വിൽപനയും. ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യും.

ഈയിടെയായി ചില ഇടപാടുകൾ തപാലിലെ പാഴ്സൽ സർവീസ് വഴിയും നടന്നിരുന്നു. പാഴ്സൽ വാങ്ങാനെത്തിയ യുവതി പിടിയിലായതോടെയാണു ബെംഗളൂരുവിലെയും മറ്റിടങ്ങളിലെയും പുതിയ ട്രെൻഡ് പുറത്തായത്. ജൂലൈയിൽ ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ വൻതോതിൽ ലഹരി എത്തിയതു സ്പെയിനിൽനിന്ന് എയർ തപാൽ വഴിയാണ്. ലഹരി വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ‘ഹോം ഡെലിവറി’ സംവിധാനം വരെ ഇപ്പോൾ വിവിധ നഗരങ്ങളിലുണ്ട്. മുംബൈയിലെയും ചെന്നൈയിലെയും തുറമുഖങ്ങളിൽ ടൺ കണക്കിനു ലഹരിമരുന്നു കണ്ടെയ്നറുകൾ ടാൽകം പൗഡർ എന്ന വ്യാജേന എത്തിയതും എൻസിബി പിടികൂടിയിരുന്നു. സെക്സ് റാക്കറ്റുകളും ലഹരി – സ്വർണക്കടത്തു റാക്കറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പല കേസുകളിലും തെളിഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതികളിലെ വമ്പൻ സ്രാവുകൾ ഒരിക്കലും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല.

Representative Image

‘നർകോട്ടിക്സ് ഈസ് ഇ ഡേർട്ടി ബിസിനസ്’ സിനിമയിൽ മാത്രം

‘ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്’ എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി എന്ന കഥാപാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ‘നർകോട്ടിക്സ് ഈസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ്’ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയലോഗ്. ലൂസിഫർ സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി ഈ വാചകം വീണ്ടും പറഞ്ഞു. രണ്ടുവട്ടവും തിയറ്ററുകൾ കയ്യടിയിൽ മുങ്ങി. കള്ളക്കടത്ത് എന്ന കുറ്റകൃത്യത്തേക്കാൾ വളരെ വലിയ കുറ്റവും പാപവുമാണ് ലഹരി ബിസിനസ് എന്ന അർഥത്തിൽ നായകൻ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർപ്പു വിളിച്ചെങ്കിലും അതു നമ്മുടെ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നുറപ്പാണ്. ഓരോ ദിവസവും കേരളത്തിൽ ലഹരിക്കേസിൽ പിടിയിലാകുന്നവരുടെയും ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടു കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെയും പെരുകുന്ന നിശാപാർട്ടികളുടെയും എണ്ണം മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും.

ഒപ്പം മലയാള സിനിമാ ലോകത്തുനിന്നും ഡിജെ പാർട്ടികളിൽനിന്നും പുറത്തുവരുന്ന ലഹരിക്കഥകളും ചേർത്തുവയ്ക്കാം. വെള്ളിത്തിരയിൽ നായകർ ലഹരിക്കെതിരെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടുന്ന ബോളിവുഡിലും തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ തുടങ്ങിയ മറ്റു സിനിമാ ലോകങ്ങളിലും പിന്നാമ്പുറക്കഥകൾക്ക് മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരിമണം തന്നെയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധി ബോളിവുഡിനുതന്നെ. ബോളിവുഡ് പ്രൊഡക്‌ഷൻ കമ്പനികളുടെയും നീലച്ചിത്ര റാക്കറ്റുകളുടെയും മറവിൽ ലഹരി കടത്തും ഉപയോഗവും വ്യാപകമാണെന്നതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നതു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ യുവനടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ ദുരൂഹമരണത്തിനു ശേഷം.

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‌പുത്

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹതകൾ തെളിയിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനായില്ലെങ്കിലും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ എൻസിബി ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയി. സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തി, കന്നഡ, തെലുങ്ക് സിനിമകളിലെ നടിമാരായ സഞ്ജന ഗൽറാണി, രാഗിണി ദ്വിവേദി എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായപ്പോഴും വൻ തോക്കുകൾ കളത്തിനു പുറത്തായിരുന്നെന്നതു വേറെ കാര്യം. നടീനടന്മാർ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്മാദപ്പാർട്ടികൾക്കു ലഹരി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ പിടിയിലായി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പിടിയിലായത് നടൻ അർജുൻ രാംപാലിന്റെ കാമുകിയുടെ സഹോദരനായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്വദേശിയാണ്.

മംമ്തയും സാറയും ദീപികയും അജാസ്ഖാനും അർമാനും

ബോളിവുഡ് നായികയായിരുന്ന മംമ്ത കുൽക്കർണി, ഗുജറാത്തിലെ റിട്ട. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകൻ വിക്കി ഗോസ്വാമിയുമായി അടുപ്പത്തിലാകുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ലഹരി റാക്കറ്റിലെ മുഖ്യകണ്ണിയായതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. കോടികളുടെ ലഹരിമരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കേസിലായ ഇരുവരും കെനിയയിലാണ്. തുടർച്ചയായി സമൻസുകൾ അയച്ചെങ്കിലും ഹാജാരാകാത്തതിനാൽ മംമ്തയുടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ കണ്ടുകെട്ടി. കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാണെന്നും സഹോദരിയുടെ മാനസികരോഗ ചികിത്സയ്ക്കു പോലും പണം തികയുന്നില്ലെന്നും നടപടി തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു മംമ്ത നൽകിയ ഹർജി കഴിഞ്ഞദിവസമാണു കോടതി തള്ളിയത്.

ആദ്യം ലഹരി കടത്തുകാരനായിരുന്ന വിക്കി, പിന്നീടു റാക്കറ്റിന്റെ തലപ്പത്തെത്തുകയായിരുന്നത്രേ. മദ്യവും ലഹരിയും സ്ത്രീകളും ബോളിവുഡ് താരമക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ എക്കാലവും നിറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടു ജീവിതം താറുമാറായ സഞ്ജയ് ദത്താണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധ്യമവാർത്തകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ലഹരിയുമായുള്ള തന്റെ യുദ്ധവും തിരിച്ചുവരവും സഞ്ജയ്‌തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. മദ്യത്തിൽ മുങ്ങി കരിയർ കൈവിട്ടുകളഞ്ഞ മനീഷ കൊയ്‌രാളയും തന്റെ ദുശ്ശീലങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുകയും ഏറെ പണിപ്പെട്ട് അതിൽനിന്നു മുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു. നടൻ രൺബീർ കപൂറും ലഹരിയുടെ പിടിയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നയാളാണ്.

സഞ്ജയ് ദത്ത്

നടന്മാരായ ഫർദീൻ ഖാൻ, പ്രതീക് ബബ്ബർ, അജാസ് ഖാൻ, വിജയ് റാസ്, റാപ്പർ ഹണി സിങ്, വനിതാ കൊമേഡിയൻ ഭാരതി സിങ്, സുശാന്ത് കേസിലെ ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈയിടെ പിടിയിലായ അജാസ് ഖാൻ, അർമാൻ കോലി അങ്ങനെ ലഹരി ലോകത്തെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. സ്മിത പാട്ടീലിന്റെയും രാജ് ബബ്ബറിന്റെയും മകനായ പ്രതീക് ബബ്ബർ താൻ ലഹരിയിൽനിന്നു പറത്തുകടന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിഷാദരോഗത്തെ നേരിട്ടതിനെക്കുറിച്ചും പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘ഇനിയൊരാൾ കൂടി ആ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

സുശാന്ത് കേസിലെ അന്വേഷണം ദീപിക പദുകോൺ, സാറ അലിഖാൻ, രാകുൽ പ്രീത്, ശ്രദ്ധ കപൂർ എന്നിവരിലേക്കും ലഹരി മരുന്നുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അവരുടെ ചാറ്റുകളിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. ദീപികയും സാറയും രാകുലും എൻസിബിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാവുകയും ചെയ്തു. ബോളിവുഡിലെ സ്വജനപക്ഷപാത ലോബിയുടെ തലവൻ എന്നു നടി കങ്കണ റനൗട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറുപക്ഷം ആരോപിക്കുന്ന സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹറിനെതിരെ ലഹരിപ്പാർട്ടികളുടെ പേരിലും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ദീപിക പദുകോണും വിക്കി കൗശലുമുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടിയുടെ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതും വിവാദമായിരുന്നു.

ദീപിക പദുക്കോൺ

അനൂപ് മുഹമ്മദും കേരളത്തിൽ എത്തിയ റഷ്യൻ സീക്രട്ടും

കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി അനൂപ് മുഹമ്മദും കൂട്ടാളി റിജേഷ് രവീന്ദ്രനും ലഹരി റാക്കറ്റിലെ മുഖ്യകണ്ണിയായ കന്നഡ നടി ഡി.അനിഖയും പിടിയിലായപ്പോൾ എൻസിബി കണ്ടെത്തിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യയാകെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന വൻ ലഹരി ശൃംഖലയെയാണ്. ഡിജെ കോക്കാച്ചിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ലഹരിക്കേസ് പ്രതി മിഥുന്റെ മൊഴിയിൽ അനൂപിന്റെ വൻകിട ഇടപാടുകൾ വ്യക്തമായി. മലയാളസിനിമാ രംഗത്തേക്കുൾപ്പെടെ ലഹരി എത്തിക്കുന്ന റാക്കറ്റിന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഏജന്റുമാരുണ്ട്. കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്തുനിന്നു പുതിയ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ‌‌

‘റഷ്യൻ സീക്രട്ട്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലഹരിവസ്തുവിനെ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി റഷ്യൻ പാട്ടുകാരനെത്തന്നെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു ഈ റാക്കറ്റ്. അനൂപുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പിടിയിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരി ഒരു വർഷത്തോളമായി ബെംഗളൂരു ജയിലിലാണ്. വാഗമണിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി അതിർത്തിപങ്കിടുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭാഗങ്ങളിലും നടന്ന നിശാ ലഹരി പാർട്ടികൾ, കൊച്ചിയിൽ പതിവായ ഉന്മാദവിരു‌ന്നുകൾ, മലയാള സിനിമയിലും കയറിക്കളിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലഹരിയുടെ കരങ്ങൾ – ഇവയെല്ലാം സൂചനകളാണ്. നമ്മുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ലഹരിയുടെ കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്കു വീഴും മുൻപേ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ തിന്മയെ തുരത്തിയേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ നായകൻ പറഞ്ഞതു മനസ്സുകൊണ്ട്, നമുക്കും ഏറ്റുപറയാം, പ്രവർത്തിക്കാം –നർകോട്ടിക്സ് ഈസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ്.

English Summary: Shah Rukh Khan's Son Aryan in Drugs Case: How Drug Abuse Related with Bollywood and Kerala?