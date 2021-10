കൽക്കരി കുറവ്; കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം, ‘പീക് അവറിൽ’ കരുതൽ വേണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യത്ത് കൽക്കരി ലഭ്യതയിൽ വലിയതോതിൽ ഇടിവ് നേരിട്ടതിനാൽ പുറത്തുനിന്നും കേരളത്തിനു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വൈദ്യുതിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഏകദേശം 220 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി. എന്നാൽ, വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകില്ല. പീക് അവർ സമയത്ത് വൈദ്യുതിക്കു വില യൂണിറ്റിന് 20 രൂപ വരെ നൽകിയാണ് കേന്ദ്ര പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

പീക് അവറായ വൈകിട്ട് 6.30 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ ഉപഭോക്താക്കൾ വൈദ്യുതി കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അഭ്യർഥിച്ചു. കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യം വരുന്ന ഹീറ്റർ, മിക്സി, ഇലക്ട്രിക് അവ്‍ൻ, ഇലക്ട്രിക് അയൺ, വാഷിങ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഈ സമയത്തു കഴിവതും ഉപയോഗിക്കരുത്.



English Summary : KSEB warns power shortage in Kerala due to lack of coal