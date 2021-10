കേരളത്തിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധശേഷി: സർക്കാർ പഠനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം പേരും കോവിഡിനെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പഠനം. സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പഠനം നടത്തിയത്. വാക്സിനേഷനാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായി കണ്ടെത്തിയത്.

സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വിദഗ്ധസമിതി അംഗം മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു. നവംബർ ഒന്നിനു സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ, 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ മിക്കവർക്കും വാക്സീൻ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ. വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കേണ്ട ജനസംഖ്യയുടെ 92.8 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ഒരു ഡോസും (2,47,88,585), 42.1 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് രണ്ട് ഡോസും (1,12,55,953) നല്‍കി.‌

വാക്സിനേഷൻ വർധിപ്പിക്കാനാണു സർക്കാർ നിർദേശം. വിദ്യാർഥികളുടെ വീടുകളിൽ വാക്സീനെടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് വിവരം ശേഖരിച്ച് അവർക്കു വാക്സീന്‍ നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധസമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. കോവിഡ് കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമാകില്ലെങ്കിലും വീടുകളിലുള്ള പ്രായമായവരെയും മറ്റു രോഗമുള്ളവരെയും ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ വീടുകളിൽ മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

